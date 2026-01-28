Ινδονησία: 34 νεκροί από κατολισθήσεις, χωριά βυθίστηκαν στη λάσπη

Σκάβουν με τα χέρια τους για να βρουν επιζώντες

Ανείπωτη τραγωδία χτυπά την Ινδονησία, τις τελευταίες ημέρες, μετά από σφοδρή κατολίσθηση που ισοπέδωσε χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ. Μέχρι και σήμερα (28.01.2026) 34 άτομα έχουν ανασυρθεί νεκρά ενώ οι αρχές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, μήπως βρουν ζωντανούς τους δεκάδες αγνοούμενους. Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, μετά από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε το βράδυ του Σαββάτου σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κάπου 25 χιλιόμετρα βόρεια από την Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ινδονησίας. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 34 θύματα ενώ οι σοροί αναμένεται να παραδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων για να ταφούν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Indonesia landslide death toll rises to 17<a href="https://twitter.com/hashtag/NewsInBytes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewsInBytes</a> <a href="https://t.co/Szl0lgr8VS">pic.twitter.com/Szl0lgr8VS</a></p>— The New Vision (@newvisionwire) <a href="https://twitter.com/newvisionwire/status/2016211996710961414?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Main Road Access Cut Off Due to Landslide, Tempur Residents Work Together to Clear the Debris.<br><br>Tempur, Keling, Jepara, Wednesday (January 28, 2026) afternoon.<br>Indonesia... <a href="https://t.co/QcEaookySL">pic.twitter.com/QcEaookySL</a></p>— CMNS_Media (@1SanatanSatya) <a href="https://twitter.com/1SanatanSatya/status/2016402821218976193?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο αριθμός των αγνοουμένων θεωρείται πλέον πως ανέρχεται σε 32, όμως οι τοπικές αρχές φοβούνται πως στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότερος. Πάνω από 50 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές και πάνω από 650 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα χωριά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα σωστικά συνεργεία λένε πως είναι αναγκασμένα να κινούνται με μεγάλη προσοχή, ενίοτε σκάβοντας μόνο με τα χέρια, λόγω του φόβου πως μπορεί να υπάρξει νέα κατολίσθηση, εξαιτίας της αστάθειας του εδάφους και των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Indonesia’s disaster agency reports that 34 bodies have been recovered from a West Java landslide caused by heavy rains. 17 victims have been identified, while dozens remain missing. <a href="https://t.co/41xxTkmGHQ">pic.twitter.com/41xxTkmGHQ</a></p>— World Daily Feed (@WorldDailyFeed) <a href="https://twitter.com/WorldDailyFeed/status/2016120773459820605?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> At least 34 killed in Indonesia landslide triggered by heavy rain<br><br> Search and rescue operations are ongoing in West Java, with dozens still reported missing <a href="https://t.co/S9u9cPGtfv">pic.twitter.com/S9u9cPGtfv</a></p>— Anadolu English (@anadoluagency) <a href="https://twitter.com/anadoluagency/status/2016239790060896278?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>