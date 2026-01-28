Ρουμανία: Στην Τιμισοάρα 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ- Σήμερα η απόφαση για τη μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε πένθος βρίσκεται η Ελλάδα μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο σκοτώθηκαν 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις. Οι οπαδοί ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα με τη Λυών στη Γαλλία την Πέμπτη. Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, 27.01.2026, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν οι 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με νταλίκα, κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι ρουμανικές Αρχές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία. Άλλοι τρεις επιβάτες είναι τραυματισμένοι. Οι άτυχοι φίλαθλοι, όλοι νεαρής ηλικίας, ταξίδευαν για τη Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με τη γαλλική ομάδα για το Europa League. Στο σημείο του δυστυχήματος, που βρίσκεται περίπου επτά ώρες οδικώς από το Βουκουρέστι, μετέβη κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας. Παράλληλα, στην Τιμισοάρα και στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας πρόξενος και η διερμηνέας της πρεσβείας, προκειμένου να βοηθήσουν τους τραυματίες και να προσφέρουν κάθε αναγκαία υποστήριξη. Μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση των φίλων του ΠΑΟΚ, καθώς τέσσερα πούλμαν με οπαδούς ταξίδεψαν μέχρι την Τιμισοάρα, προκειμένου να βρεθούν στο νοσοκομείο και στο πλευρό των τραυματισμένων φιλάθλων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Ρουμανία, περίπου 200 φίλοι της ομάδας πήγαν εκεί για να δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους τραυματίες και στις οικογένειές τους, και ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα το πρωί της Τετάρτης. Άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μεταβαίνουν στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Το ταξίδι των φίλων του ΠΑΟΚ, θα περνούσε από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία, όλες χώρες της ΕΕ, ώστε να αποφύγουν τυχόν γραφειοκρατικά προβλήματα. Η κατάσταση των τραυματιών – Σήμερα η απόφαση για την μεταφορά τους στην Ελλάδα

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο θανατηφόρο δυστύχημα που έγινε την Τρίτη στη Ρουμανία, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου της Τιμισοάρα. Όπως δήλωσε στο Mega, ο ένας από τους τρεις είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος και βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα. Η κατάστασή του είναι σταθερή, δεν είναι διασωληνωμένος ούτε σε καταστολή, αλλά του χορηγείται οξυγόνο με μάσκα. Οι άλλοι δύο τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο. Ο ένας έχει τραύμα στη λεκάνη και ο άλλος κακώσεις στη σπονδυλική στήλη. Σχετικά με το αν θα μεταφερθούν στην Ελλάδα, ο διευθυντής ανέφερε ότι η απόφαση θα ληφθεί σήμερα, Τετάρτη, από τους γιατρούς, αφού εξεταστεί αν το ταξίδι μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Θρήνος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και οι παίκτες του ΠΑΟΚ με λουλούδια στα χέρια έφτασαν στην Τούμπα για να τιμήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου. Στο σοκαριστικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα όλη η πόλη να βυθιστεί στη θλίψη. Το κλίμα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως είναι, λογικό είναι βαρύ και σίγουρα δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο από κανέναν στο σύλλογο. Οι παίκτες με ένα λουλούδι στο χέρι και βαθιά συγκίνηση έφτασαν στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί τα καντηλάκια των φίλων του Δικεφάλου. Το χρονικό

Σε ένα βαν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν από τη Βόρεια Ελλάδα και την Κατερίνη για τη Γαλλία, προκειμένου να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να δίνει το τελευταίο παιχνίδι της στη League Phase του Europa League κόντρα στη Λιόν (29/01/26, 22:00), για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του Δικεφάλου συγκρούστηκε με νταλίκα που ήταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα επτά από τους δέκα Έλληνες οπαδούς να χάσουν τη ζωή τους. Όλοι οι επιβαίνοντες του οχήματος ήταν νεαροί, ηλικίας έως 30 ετών. Έξι από αυτούς έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ο ένας κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και οι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Lugo Info / Handout via REUTERS

Η στιγμή της σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας

Ο οδηγός του βαν στην προσπάθειά του να κάνει μία προσπέραση, σε δρόμο που επιτρεπόταν, φαίνεται στο «σκληρό» βίντεο να χάνει τον έλεγχο και να καταλήγει πάνω σε νταλίκα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνσή, στην εθνική οδό, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver<br><br>Seven people have died, and three others are injured and in critical condition<br><br>The victims were traveling to France to support their team in an… <a href="https://t.co/WZQviGU4Rq">pic.twitter.com/WZQviGU4Rq</a></p>— Daily Romania (@daily_romania) <a href="https://twitter.com/daily_romania/status/2016168118612009291?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>