Βιολάντα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες

Για τις ανάγκες της έρευνας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε εκσκαφές στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία πραγματογνωμόνων και στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ώστε να αποκαλυφθούν οι σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές προς τον χώρο παραγωγής και οι οποίες έφεραν σοβαρές φθορές.

Το ΕΡΤnews κατέγραψε το σημείο από το οποίο, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ξεκίνησε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη, καταστρέφοντας ολοσχερώς τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που όρισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια τόσο ισχυρή έκρηξη θα μπορούσε να προκληθεί αποκλειστικά από διαρροή του συγκεκριμένου αερίου.

Κατά την αυτοψία στον χώρο του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν στο υπόγειο του εργοστασίου σωληνώσεις προπανίου με εμφανή σημάδια διάτρησης. Από τα πρώτα ευρήματα της Πυροσβεστικής, βασικό σενάριο αποτελεί η διαρροή προπανίου.

Τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο μπισκοτοβιομηχανίας « Βιολάντα » στα Τρίκαλα με τις 5 νεκρές γυναίκες προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αρχές με τη διαρροή προπανίου να είναι τελικά αυτή που προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η εκτεταμένη διαρροή είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας προπανίου, το οποίο ανεφλέγη πιθανότατα από σπινθήρα, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία εργαζόμενου, ο οποίος ανέφερε ότι λίγο πριν το συμβάν υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου στον χώρο παραγωγής, όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι. Εκτιμάται ότι εκεί σημειώθηκε η άμεση ανάφλεξη που οδήγησε στην καταστροφική έκρηξη. Στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες τροφοδοτούσαν με σωληνώσεις τη γραμμή παραγωγής.

Τα τελικά πορίσματα των ερευνών αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να εισέλθουν με ασφάλεια στο εργοστάσιο μόλις το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς μέχρι και το πρωί της ίδιας ημέρας συνεχιζόταν η αναζήτηση της σορού της πέμπτης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται από το απόγευμα της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, τρία άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στη θανατηφόρα έκρηξη που συγκλόνισε τα ξημερώματα της Δευτέρας το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε γυναίκες εργαζόμενες, που βρίσκονταν στη νυχτερινή βάρδια.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης της μονάδας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και για σωματικές βλάβες. Μαζί του συνελήφθησαν ο τεχνικός της βάρδιας και ο υπεύθυνος τεχνικής ασφάλειας. Και οι τρεις θα οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Τρικάλων την Τετάρτη.

Τρομακτικός ήχος και μεγάλη φλόγα

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και έγινε αντιληπτή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν τρομακτικό ήχο και μεγάλη φλόγα που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, η έκρηξη να προκλήθηκε από σπινθήρα σε διακόπτη ή μηχάνημα, ακόμη και χωρίς εμφανή διαρροή, με υπερθέρμανση σωληνώσεων κάτω από τον φούρνο.

Οι 5 νεκρές εργάτριες, τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 π.μ. της 26ης Ιανουαρίου και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου «Βιολάντα». Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του εργοστασίου στην εθνική Τρικάλων – Καρδίτσας.

Οι τέσσερις νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη ενώ η πέμπτη εντοπίστηκε στον πάνω όροφο.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, εργαζόταν για πολλά χρόνια στη «Βιολάντα». Εκεί που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μία μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Έως το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια, αλλά στην πορεία χρειάστηκε να εργαστεί στη «Βιολάντα» για καλύτερα…

Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η Αναστασία Νάσιου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις ημέρες για τη σύνταξη.

Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνόβα, ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μία γυναίκα – στήριγμα για την οικογένειά της.