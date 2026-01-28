Αχαΐα: Που χρειάζονται αλυσίδες στα ορεινά των Καλαβρύτων και του Ερυμάνθου

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Αχαΐας, εξαιτίας παγετού, χιονόπτωσης και κατολισθήσεων.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στους οδηγούς και, όπου απαιτείται, τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς Καλαβρύτων–Διακοπτού, Καλαβρύτων–Αιγίου (μέσω Πτέρης), Καλαβρύτων–Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας), καθώς και στους άξονες Καλαβρύτων–Κλειτορίας μέσω Πριολίθου και Λουσών. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στον δρόμο προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Παγετός έχει επηρεάσει και το τοπικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ερυμάνθου, με δυσχέρεια στην κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους των χωριών Ρακίτα, Λεόντιο και Καλέντζι, καθώς και στον δρόμο Χαλανδρίτσα–Ρακίτα.

Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται στα τμήματα από τον αυχένα Πριολίθου έως Κλειτορία, από Καστριά έως Κλειτορία, από αυχένα Πριολίθου προς Σοποτό και από Κλειτορία έως τη διασταύρωση της Εθνικής Οδού 111 στο Παγκράτι Καλαβρύτων.

Στην επαρχιακή οδό Κουνινάς–Λόπεση Αιγιαλείας, λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, η κυκλοφορία επιτρέπεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Παράλληλα, στην παραλιακή οδό Διγελιωτίκων Αιγιαλείας έχει σημειωθεί καθίζηση του οδοστρώματος εξαιτίας θαλάσσιας διάβρωσης, με αποτέλεσμα την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία.

Τέλος, στην επαρχιακή οδό Φτέρης–Καλαβρύτων, στο ύψος του οικισμού Αγίου Παντελεήμονα (21ο–22ο χλμ.), η κυκλοφορία προς Καλάβρυτα έχει διακοπεί λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών και μεγάλων λίθων, ενώ προς Αίγιο διεξάγεται με ιδιαίτερη προσοχή.