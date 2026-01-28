Πάτρα: Απόπειρα ληστείας σε βάρος νεαρής γυναίκας

Θύμα ληστείας έπεσε το βράδυ της Τρίτης μία 19χρονη γυναίκα στην Πάτρα, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση ενώ κινούνταν πεζή σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Κωνσταντινουπόλεως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νεαρός άνδρας προσέγγισε την κοπέλα και με αιφνιδιαστική κίνηση της αφαίρεσε χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της, πριν τραπεί σε φυγή. Η αξία του κοσμήματος εκτιμάται περίπου στα 1.000 ευρώ.

Η παθούσα ειδοποίησε άμεσα την Ελληνική Αστυνομία και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.