Βιολάντα: Το «αδήλωτο» υπόγειο, οι ανύπαρκτοι ανιχνευτές και τα νέα στοιχεία για την έκρηξη

Πολλά ερωτήματα γεννά η προανάκριση στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε το τραγικό εργατικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργάτριες, όπως γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η διαρροή, γιατί δεν διερευνήθηκε επαρκώς η μυρωδιά του αερίου και τι έλεγχοι και πιστοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε από τις πολύωρες έρευνες που διενήργησαν στο σημείο της τραγωδίας κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν προ εξαμήνου με μπετόν και ενδεχομένως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή. Επίσης, στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθητήρες αερίων.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες. Όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, «ξεσκόνισαν» όλους τους φακέλους από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αναζητώντας και την άδεια οικοδομής της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη στην πτέρυγα που εξερράγη.

Θα εξεταστεί αν τα σχέδια είχαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, ή υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας που πρώτο εντόπισε το θανατηφόρο μείγμα που έφερε την έκρηξη ενώ οι έρευνες στο σημείο θα συνεχιστούν και την Παρασκευή.

Εν τω μεταξύ, έξι εργαζόμενοι έχουν κάνει λόγο για μυρωδιά στο σημείο, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα ενώ ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να αφήνει αιχμές ότι η διαρροή μπορεί να προκλήθηκε από τα έργα ασφαλτόστρωσης που έγιναν στην αυλή του εργοστασίου, να προκλήθηκε τρύπα στον αγωγό μεταφοράς προπανίου και διαρροή.