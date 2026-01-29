Βιολάντα: Βουβός πόνος στην κηδεία της 56χρονης Αναστασίας Νάσιου

Σε κλίμα οδύνης κηδεύεται η Αναστασία Νάσιου, μια εκ των πέντε γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (26.1.26).

Βουβός πόνος, οργή και αναπάντητα «γιατί» συνθέτουν το σκηνικό στο Γριζάνο Τρικάλων, όπου τελείται η κηδεία της.

Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει στην εκκλησία του χωριού. Η Αναστασία είχε επαναπατριστεί από τη Γερμανία και τους τελευταίους έξι μήνες εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου έμελλε να βρει τραγικό θάνατο από την έκρηξη, που προκλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από διαρροή προπανίου. Αφήνει πίσω της σύζυγο και τρία παιδιά.