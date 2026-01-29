Βιολάντα: Βουβός πόνος στην κηδεία της 56χρονης Αναστασίας Νάσιου

Στο Γκριζάνο Τρικάλων η εξόδιος ακολουθία
Σε κλίμα οδύνης κηδεύεται η Αναστασία Νάσιου, μια εκ των πέντε γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (26.1.26).
Βουβός πόνος, οργή και αναπάντητα «γιατί» συνθέτουν το σκηνικό στο Γριζάνο Τρικάλων, όπου τελείται η κηδεία της.
Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει στην εκκλησία του χωριού. Η Αναστασία είχε επαναπατριστεί από τη Γερμανία και τους τελευταίους έξι μήνες εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου έμελλε να βρει τραγικό θάνατο από την έκρηξη, που προκλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από διαρροή προπανίου. Αφήνει πίσω της σύζυγο και τρία παιδιά.
Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα οδύνης είχε πραγματοποιηθεί η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Στις 16:00 θα γίνει η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων. Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων.
Κηδεία της Σταυρούλας Μπουκοβάλα στο Προάστιο Καρδίτσας, που απεβίωσε στη πυρκαγια του εργοστασίου "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" στα Τρίκαλα. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)
