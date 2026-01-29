Απίστευτο σκηνικό στη Στροφυλιά- Έκοβαν δέντρα- Πήγαν να παρασύρουν με το αμάξι υπάλληλο του Δασαρχείου

Απίστευτο συμβάν διαδραματίστηκε στο δάσος της Στροφυλιάς, στο Μετόχι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όταν σύμφωνα με το Δασαρχείο Πατρών, εντοπίστηκαν δύο αυτοκίνητα με παράνομα κομμένα καυσόξυλα.

Ο οδηγός του ενός οχήματος προσπάθησε ακόμα και να παρασύρει τον υπάλληλο του Δασαρχείου, που πήγε να διενεργήσει τον έλεγχο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα και οδηγήθηκαν στο Α. Τ. Κάτω Αχαΐας.

Η ανακοίνωση του Δασαρχείου Πατρών έχει ως εξής:

Την Τετάρτη 28-01-2026 και ώρα 19:15 υπάλληλοι του Δασαρχείου Πατρών στο Δημόσιο Δάσος Στροφυλιάς της τ.κ. Μετοχίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατέλαβαν επ’ αυτοφόρω δύο Ι.Χ. αγροτικά αυτοκίνητα που μετέφεραν παράνομα υλοτομημένα άτομα χλωρών και ξερών δρυών που ήσαν διαμορφωμένα σε καυσόξυλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δασαρχείου, "Ο οδηγός του (και μοναδικός επιβάτης) του ενός από τα δύο οχήματα ξεκίνησε απότομα, επιχειρώντας ακόμα και να παρασύρει τον υπάλληλο του Δασαρχείου, που πήγε να διενεργήσει τον έλεγχο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.



Στο δεύτερο αυτοκίνητο οι δύο επιβάτες (οδηγός και συνοδηγός) παρά την προσπάθεια να διαφύγουν με το όχημα συνελήφθησαν. Κατά τον έλεγχο και την σύλληψή τους, οι δράστες απείλησαν λεκτικά τους υπαλλήλους του Δασαρχείου Πατρών.



Με την συνδρομή της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Κάτω Αχαΐας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Α. Τ. Κάτω Αχαΐας.

Κατασχέθηκαν τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα (4χ.κ.μ. καυσόξυλα δρυός), το μέσο μεταφοράς (ένα αγροτικό Ι. Χ.) και ένα τσεκούρι που βρέθηκε στο όχημα.

Κατά όλων των εμπλεκομένων οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους Δασικούς υπαλλήλους σχηματίσθηκε η σχετική δικογραφία για παράνομη μεταφορά δασικών

προϊόντων, απειλή κατά των υπαλλήλων και απείθεια και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.