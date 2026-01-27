Tρίκαλα: Διαρροή αερίου και έκρηξη στους φούρνους δείχνουν τα πρώτα ευρήματα

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η τραγωδία στη Βιολάντα στα Τρίκαλα προκλήθηκε από διαρροή αερίου και έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Οι έρευνες στον χώρο συνεχίζονται, την ώρα που το εργοστάσιο εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε τη φονική έκρηξη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του protothema.gr, οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το πρωί της Τρίτης εντοπίστηκε η σορός της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Πρόκειται για την Αγάπη Μπουνόβα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στις σορούς των άλλων τριών γυναικών, που είχαν βρεθεί πρώτες, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο το έδαφος δεν είχε υποχωρήσει.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου και άφησε πέντε γυναίκες εγκλωβισμένες μέσα. Από τις 13 εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, οι οκτώ καταφέρανε να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ οι πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν αμέσως μετά το συμβάν.



Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει μεταβεί στο σημείο και συλλέγει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν, προκειμένου να ρίξει φως στο γεγονός.

Παράλληλα, δύο πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν χημικό μηχανικό και έναν πυροτεχνουργό να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αιτίων.