Προφυλακιστέος 45χρονος Πατρινός έμπορος για τα 130 κιλά κάνναβης που εντοπίστηκαν στο Ρίο

Προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε μετά την απολογία του, χθες Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, για τον 45χρονο άνδρα που φέρεται ως ο παραλήπτης μεγάλης ποσότητας κάνναβης, η οποία εντοπίστηκε σε φορτηγό όχημα στο πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έμπορο με καταγωγή από την Πάτρα, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αθήνα. Ο 45χρονος συνελήφθη σε αποθηκευτικό χώρο στους Αμπελόκηπους, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποίησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών.

Αντίθετα, ο 61χρονος οδηγός της νταλίκας, που είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με τελικό προορισμό την Αττική, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε κατά τον έλεγχο των λιμενικών στο πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου, όπου εντοπίστηκαν συνολικά περισσότερα από 130 κιλά ναρκωτικών. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 110,725 κιλά ακατέργαστης υδροπονικής κάνναβης τύπου skunk, καθώς και 21,173 κιλά κατεργασμένης κάνναβης (hashish).

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.