Αιτωλοακαρνανία: Νεκρά ζώα θαμμένα δίπλα σε σχολείο προκαλούν αναστάτωση στο Κεφαλόβρυσο

Ψόφια ζώα θάφτηκαν στον χώρο πίσω από το Δημοτικό Σχολείο του Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού αναστατώνοντας τους κατοίκους και κυρίως τους γονείς που θεωρούν απαράδεκτο να θάβονται ζώα, που κανείς μέχρι αυτή την ώρα δεν γνωρίζει γιατί ψόφησαν και αν είχαν προσβληθεί από κάποια ασθένεια, δίπλα σε σχολείο που αποτελεί ευαίσθητο χώρο και κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επρόκειτο για δυο ζώα τα οποία κάποιος είχε πετάξει – μάλλον την νύχτα για να μην γίνει αντιληπτός – στον αύλακα πίσω από το σχολείο προφανώς για να παρασυρθούν από το νερό. Όμως αυτό δεν έγινε και χθες το πρωί, κάτοικοι απευθύνθηκαν στον Δήμο Μεσολογγίου που έστειλε φορτηγό και ένα εκσκαφικο μηχάνημα για να τα περισυλλέξει και να ταφούν.

Οπότε βάσει όλων αυτών πρόκειται για τα συγκεκριμένα ζώα που θάφτηκαν στο σημείο που εντόπισαν οι κάτοικοι και θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να επιλεγεί το συγκεκριμένο σημείο.

