Αιτωλικό: Ρομά επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με τσεκούρι

Κατά τη διάρκεια ελέγχων σε καταυλισμό Ρομά στο γήπεδο Αιτωλικού, αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα.

Μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο Μεσολόγγι, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν σε καταυλισμό Ρομά στο γήπεδο Αιτωλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα κατά την παρουσία τους στον χώρο. Κατά την επέμβαση, συνελήφθησαν ορισμένα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας για περαιτέρω έρευνα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

