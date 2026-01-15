Απειλές Τραμπ για αποστολή στρατού στην Μινεσότα - Τι είναι ο «νόμος περί εξέγερσης» που επικαλείται

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούουν στον νόμο και δεν εμποδίσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και στασιαστές από το να εξαπολύουν επιθέσεις στους Πατριώτες της (ICE) οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα θέσω σε εφαρμογή τον ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Σε απειλές για αποστολή στρατού στη Μινεσότα προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ , επικαλούμενος έναν πανάρχαιο νόμο, την ώρα που έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις στις οι κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές για τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Τι προβλέπει ο νόμος που επικαλείται

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο νόμος περί εξέγερσης – που ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 1792 και τροποποιήθηκε το 1871 – επιτρέπει την ανάπτυξη στρατευμάτων εντός των ΗΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο νόμος λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Νόμο Posse Comitatus, που ψηφίστηκε το 1878, ο οποίος γενικά απαγορεύει τη χρήση του στρατού εντός των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει να επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης και να στείλει αμερικανικά στρατεύματα ως απάντηση στις διαμαρτυρίες κατά της ICE στο Πόρτλαντ το περασμένο φθινόπωρο. Η τελευταία φορά που ένας πρόεδρος επικαλέστηκε τον νόμο ήταν το 1992, όταν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ζήτησε από τον πρόεδρο Τζορτζ Χ. Μπους βοήθεια για την αντιμετώπιση των ταραχών στο Λος Άντζελες.

Το νέο αιματηρό περιστατικό

Η απειλή του Τραμπ ήρθε μετά από ένα νέο αιματηρό περιστατικό όπου ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος μετανάστευσης πυροβόλησε έναν άνδρα από τη Βενεζουέλα που φέρεται να ήταν παράτυπος μετανάστης και να επιχείρησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας στην Μινεάπολη την Τετάρτη, περίπου μία εβδομάδα μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ από άλλο πράκτορα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανακοίνωσε ότι ο πράκτορας πυροβόλησε τον άνδρα, ο οποίος είχε φτάσει στις ΗΠΑ το 2022, έπειτα από έναν «στοχευμένο τροχονομικό έλεγχο».

Σύμφωνα με το DHS, ο μετανάστης επιχείρησε να διαφύγει και αντιστάθηκε στη σύλληψη, επιτιθέμενος στον πράκτορα «με ένα φτυάρι ή ξύλινο κοντάρι», αφού δύο ακόμη άτομα έσπευσαν να τον βοηθήσουν να ξεφύγει.

«Καθώς φοβήθηκε για τη ζωή και την ασφάλειά του, δεχόμενος επίθεση από τρία άτομα, ο πράκτορας έριξε αμυντικό πυροβολισμό για να προστατεύσει τη ζωή του. Το αρχικό άτομο τραυματίστηκε στο πόδι», ανέφερε το υπουργείο.