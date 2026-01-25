Μινεσότα: «Δεν είχε όπλο, λένε ψέματα, φοβάμαι να γυρίσω σπίτι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας διαψεύδουν όσα ισχυρίζεται ο Τραμπ και η ICE.

Σκηνές που θυμίζουν σκοτεινές περιόδους του παρελθόντος εκτυλίσσονται στις ΗΠΑ, με πολίτες να χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους από πυρά πρακτόρων της ICE και ακόμη και μικρά παιδιά να μπαίνουν στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών, υπό την ανοχή -αν όχι την ενθάρρυνση- του Ντόναλντ Τραμπ. Τελευταίο θύμα φέρεται να είναι ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, ο οποίος επιχείρησε να βοηθήσει γυναίκα που είχε ακινητοποιηθεί βίαια στο οδόστρωμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ίδιος έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια σοκαρισμένων περαστικών στους δρόμους της Μινεσότα. Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, στα διαθέσιμα βίντεο δεν διακρίνεται να κρατά όπλο τη στιγμή που πέντε πράκτορες της ICE τον έριξαν στο έδαφος και άνοιξαν πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία ότι ο 37χρονος δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασε τους αστυνομικούς, διαψεύδοντας ευθέως τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι επρόκειτο για «ένοπλο» που απειλούσε τις δυνάμεις ασφαλείας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Broken down frame by frame. This is state sanctioned murder! Abolish Ice! <a href="https://twitter.com/hashtag/Minnesota?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Minnesota</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Minneapolis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Minneapolis</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ICE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ICE</a> <a href="https://t.co/rBZCKpbHDB">pic.twitter.com/rBZCKpbHDB</a></p>— WillBballin (@willbballin) <a href="https://twitter.com/willbballin/status/2015195045775671398?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι καταθέσεις περιλαμβάνονται σε ένορκες δηλώσεις που κατατέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μινεσότα, στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσε η ΜΚΟ ACLU (Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών) εκ μέρους διαδηλωτών κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλων αξιωματούχων που συντονίζουν την επιχείρηση καταστολής στη Μινεάπολη. Η μία μάρτυρας είναι η γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο της δολοφονίας, σημειώνοντας πως βρέθηκε στο σημείο γιατί «θεωρώ πολύ σημαντικό να καταγράφω τι κάνει η ICE στη γειτονιά μου». Περιγράφει ότι ο Πρέτι πλησίασε για να βοηθήσει μια γυναίκα που οι πράκτορες είχαν ρίξει στο έδαφος, όταν ένας από αυτούς ψέκασε με χημικό σπρέι τόσο τον ίδιο όσο και τη γυναίκα. Στη συνέχεια, όπως καταθέτει, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον πυροβολούν: «Δεν τον είδα ποτέ να κρατά όπλο», ανέφερε. «Δεν τους άγγιξε, δεν τους επιτέθηκε. Προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Τον πέταξαν στο έδαφος, τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον κρατούσαν κάτω και απλώς άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες φορές… Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει. Ήμουν πέντε πόδια μακριά και απλώς τον εκτέλεσαν». Η ίδια δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή της, καθώς πιστεύει πως οι πράκτορες την αναζητούν. «Διάβασα την ανακοίνωση του υπουργείου και είναι ψέμα. Δεν πλησίασε με όπλο, αλλά με κάμερα. Φοβάμαι να πάω σπίτι. Ξέρω μόνο ότι δεν λένε την αλήθεια για ό,τι συνέβη».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">Ein völlig neuer Blickwinkel zeigt die Ereignisse, die zu den Schüssen der Bundesbeamten führten, bei denen ein 37-jähriger weißer Mann in <a href="https://twitter.com/hashtag/Minneapolis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Minneapolis</a> getötet wurde. <br><br>Man sieht ihn auf der Straße, wie er die Beamten mit seinem Handy filmt, bevor es zu einer körperlichen… <a href="https://t.co/hz3eRPJJX0">pic.twitter.com/hz3eRPJJX0</a></p>— Dominik Kettner (@Dominik_Kettner) <a href="https://twitter.com/Dominik_Kettner/status/2015175275232039408?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο δεύτερος μάρτυρας είναι 29χρονος γιατρός που είδε το περιστατικό από το παράθυρο του σπιτιού του. Κατέθεσε ότι, παρότι άκουσε τον Πρέτι να φωνάζει στους πράκτορες, «δεν τον είδα να τους επιτίθεται ή να κρατά οποιοδήποτε όπλο». Μετά τους πυροβολισμούς, όταν προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες, οι πράκτορες τον εμπόδισαν αρχικά. «Κανείς δεν έκανε ΚΑΡΠΑ. Φαινόταν πως απλώς μετρούσαν τις σφαίρες στο σώμα του», ανέφερε. Ο γιατρός διαπίστωσε τουλάχιστον τρία τραύματα στην πλάτη, ένα στο πάνω αριστερό μέρος του στήθους και πιθανό τραύμα στον λαιμό. «Έλεγξα τον σφυγμό, αλλά δεν υπήρχε», είπε. Παράλληλα τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας διαψεύδουν όσα ισχυρίζεται ο Τραμπ και η ICE. Ο δολοφόνος που κρατούσε κινητό Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε έναν δρόμο της πόλης. Ο θάνατός του κλιμακώνει μια κατάσταση που ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This Minneapolis resident just said what everyone should be feeling right now:<br><br>“This started as a pretext about immigration and fraud… it’s WELL beyond that now.<br><br>It’s your 2nd Amendment, your 4th Amendment, your 6th Amendment.”<br><br>“We’re performing CPR on what may already be a… <a href="https://t.co/Qp7c3FXqbO">pic.twitter.com/Qp7c3FXqbO</a></p>— Brian Allen (@allenanalysis) <a href="https://twitter.com/allenanalysis/status/2015235953112023151?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε αμέσως ότι ο άνδρας θα έθετε σε κίνδυνο τους πράκτορες, κάτι που είχε κάνει και μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ. Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς και την έκκληση της τοπικής αστυνομίας για ηρεμία, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε πάρκο στη Μινεάπολη για να καταγγείλουν τη βία, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και εκδηλώσεις στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρκετές άλλες πόλεις, από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, ενώ στο πολιτικό πεδίο οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, απειλώντας να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους, που κινδυνεύει με εκ νέου παράλυση στα τέλη του μήνα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is Alex Pretti, the man the Trump admin and Trump supporters call a "domestic terrorist."<br><br>Here Pretti is reading the final honors, honoring a soldier who has passed away at the hospital he was a nurse at.<br><br>Stop believing Trump's propaganda. He is lying to you! WAKE UP! <a href="https://t.co/HGsB4hI4s3">pic.twitter.com/HGsB4hI4s3</a></p>— Ed Krassenstein (@EdKrassen) <a href="https://twitter.com/EdKrassen/status/2015245336273461437?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>