Γρίπη: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση το 6χρονο - Περισσότερα από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν τον Ιανουάριο

Έντονη ανησυχία προκαλεί η έξαρση της γρίπης και των εποχικών ιώσεων στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ.

Το στέλεχος αυτό της γρίπης Α μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και δύο ημέρες πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Τα ανησυχητικά στοιχεία

Μέσα στον Ιανουάριο, περισσότερα από 130 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας με γρίπη, εκ των οποίων τέσσερα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Εντωμεταξύ, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης.

«Η γρίπη δεν είναι μία απλή ιογενής λοίμωξη, αλλά μια ασθένεια του αναπνευστικού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και επίμονα συμπτώματα. Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες, ενώ πιο σπάνιες επιπλοκές είναι επίσης πιθανές», εξήγησε στο ΕΡΤnews η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Ο διευθυντής ΤΕΠ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Σταύρος Αντωνόπουλος, τόνισε ότι η γρίπη μπορεί να μεταδοθεί μία με δύο ημέρες πριν την εμφάνιση πυρετού και για μία με δύο ημέρες μετά τη λήξη του πυρετού, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τήρηση των μέτρων πρόληψης.

Οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή και έγκαιρο εμβολιασμό, ιδίως για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα, προκειμένου να περιοριστούν οι σοβαρές επιπλοκές της νόσου.