Ασφυκτική η κατάσταση από τη γρίπη: Στα όριά τους τα νοσοκομεία

Έκτακτα μέτρα αρχίζουν να λαμβάνουν ένα ένα τα δημόσια νοσοκομεία, ειδικά αυτά στην Αττική, προκειμένου να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού της γρίπης μέσα στις νοσηλευτικές μονάδες.

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί διοικητές νοσοκομείων είχαν παρατηρήσει ότι η γρίπη άρχισε να μεταδίδεται εντός των θαλάμων από ασθενή σε ασθενή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να λάβουν έκτακτα μέτρα προστασίας προκειμένου να περιορίσουν το φαινόμενο.

Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι επιτροπές λοιμώξεων κάνουν ισχυρές συστάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας όπως τη χρήση μάσκας, την τήρηση αποστάσεων και τον τακτικό καθαρισμό των χεριών, προκειμένου η γρίπη να μην μεταδίδεται μέσα στα ίδια τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Ενδεικτικά, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας τον Ευαγγελισμό έχει παρατηρηθεί ήδη πολλοί ασθενείς που νοσηλεύονταν για άλλες αιτίες στο νοσοκομείο, να έχουν κολλήσει και γρίπη με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η κατάσταση υγείας τους.

280 εισαγωγές σε μια εφημερία

Βέβαια αλώβητοι δεν είναι ούτε οι εργαζόμενοι, αφού πολλοί έχουν κολλήσει επίσης γρίπη από το χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάρουν αναρρωτικές άδειες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο σε μια εφημερία στον Ευαγγελισμό πραγματοποιήθηκαν 1.000 επισκέψεις ασθενών στα Επείγοντα για γρίπη, ενώ έγιναν 280 εισαγωγές, πολλές από τις οποίες οφειλόταν στον ιό.

Να σημειωθεί ότι συνήθως οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός είναι πολύ λιγότερες από 200 σε κάθε εφημερία.

Οι συστάσεις των ειδικών

Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον το «κύμα» του ιού μεταδίδεται και μέσα στα νοσοκομεία από ασθενή σε ασθενή.

Άλλωστε η γρίπη είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία εξαπλώνεται κυρίως μέσω των σταγονιδίων που εκπέμπονται όταν ένα άτομο βήχει, φτερνίζεται ή ακόμη και μιλά. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη απομόνωση και η τήρηση βασικών μέτρων προστασίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της διασποράς.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΔΥ, οι πρώτες τρεις έως τέσσερις ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων θεωρούνται το πιο «επικίνδυνο» διάστημα για τη μετάδοση της γρίπης σε άλλους. Αν και τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε πέντε ημέρες, σε αρκετές περιπτώσεις –όπως στον επίμονο βήχα– μπορεί να διαρκέσουν έως και δύο εβδομάδες ή και περισσότερο.

Οι συστάσεις των ειδικών είναι σαφείς: όσοι εμφανίζουν πυρετό θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι έως ότου περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς πυρετό, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων, και να υπάρχει σαφής βελτίωση των υπόλοιπων συμπτωμάτων. Αν δεν εμφανιστεί πυρετός, προτείνεται παραμονή στο σπίτι για τουλάχιστον πέντε ημέρες από την έναρξη της νόσου.

Ιδιαίτερα μεταδοτική

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η νέα παραλλαγή της γρίπης τύπου Α, που ανήκει στο στέλεχος H3N2 και είναι γνωστή ως «υποκλάδος K», καθώς θεωρείται ιδιαίτερα μεταδοτική. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το νέο κύμα της γρίπης Α αναμένεται να κορυφωθεί προς τα τέλη Ιανουαρίου.

Αν και το αντιγριπικό εμβόλιο προσφέρει προστασία έναντι των στελεχών H3N2, ο συγκεκριμένος υποκλάδος εμφανίστηκε αργά στη διάρκεια της σεζόν και δεν περιλήφθηκε στη φετινή σύνθεση. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο εμβολιασμός εξακολουθεί να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.