TIME: Πάνω από 30.000 νεκροί στο Ιράν από τις διαδηλώσεις

Το περιοδικό TIME, επικαλούμενο δύο πηγές από το υπουργείο Υγείας του Ιράν, κάνει λόγο για «τουλάχιστον 30.000» νεκρούς από τις διαδηλώσεις, αριθμό που αποκλίνει δραματικά από την επίσημη εκδοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μόνο κατά τις δύο πιο βίαιες ημέρες των συγκρούσεων, «τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι» φέρονται να έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που οδήγησε σε κατάρρευση τον μηχανισμό καταστολής, αλλά και τις υποδομές που αφορούσαν τη μεταφορά και την ταφή των σορών.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ιράν που μίλησαν στο TIME, η ένταση των δολοφονιών την Πέμπτη και την Παρασκευή ήταν τέτοια που το απόθεμα «διαχείρισης πτωμάτων» στη χώρα εξαντλήθηκε.

Οι πηγές επιβεβαίωσαν ότι λόγω του μεγάλου όγκου των θυμάτων, το σύστημα ασθενοφόρων της χώρας «πάγωσε» και οι αρχές αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν νταλίκες για τη μεταφορά των νεκρών.

Σε ένα άλλο σημείο της έκθεσης που είδε το φως της δημοσιότητας, εμπειρογνώμονες επιδημιολογίας και ιστορικοί μαζικών δολοφονιών συνέκριναν την κατάσταση στο Ιράν τον Ιανουάριο του 2026 με τις καταστροφές του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι επίσημες ανακοινώσεις των προηγούμενων ημερών είχαν αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν μόλις 3.117 από τις 21 Ιανουαρίου ενώ την ίδια στιγμή τα στοιχεία που διέρρευσαν από το Υπουργείο Υγείας δείχνουν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πάνω από 10 φορές μεγαλύτερος από τον δηλωμένο αριθμό.

Μαζί με τις στατιστικές, το TIME έχει καλύψει επίσης τις ανθρώπινες πτυχές της καταστροφής, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας της ζωής της Sahba Rashtian, μιας 23χρονης καλλιτέχνη κινουμένων σχεδίων στο Ισφαχάν, που πέθανε από πυροβολισμούς και έχει γίνει σύμβολο των διαδηλώσεων.

Οι φίλοι της λένε ότι πάντα έλεγε αστειευόμενη: «Το όνομά μου (Σαχμπά) σημαίνει κρασί και είμαι απαγορευμένη στην Ισλαμική Δημοκρατία». Φορώντας μια λευκή ρόμπα, ο πατέρας της Sahba αποκάλεσε την κόρη του «μάρτυρα του δρόμου προς την ελευθερία» στην κηδεία της.

Η έκθεση TIME τονίζει ότι παρά την πλήρη διακοπή του διαδικτύου από τις αρχές, τα γεγονότα της δολοφονίας μεταδόθηκαν σταδιακά και μέσω των δορυφορικών συνδέσεων της Starlink. Παρά τις προσπάθειες του μηχανισμού ασφαλείας να αποκρύψει τις διαστάσεις του περιστατικού, το προσωπικό σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας λέει πως τα αρχεία δείχνουν ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» σε πρωτοφανή κλίμακα.