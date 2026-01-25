Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και χαλάζι - Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Δευτέρα με τις βροχές και τις καταιγίδες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες η αλλαγή του καιρού είναι πιθανόν να φέρει και χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές. Η ΕΜΥ εξέδωσε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και άλλες 6 περιοχές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα 26/01 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου καιΑνατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίουκαι πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.