Καιρός: Τρία κύματα κακοκαιρίας από σήμερα με βροχές και νοτιάδες

Πολλές βροχές και πάνω από τα κανονικά επίπεδα θερμοκρασίας σύμφωνα με τον Κολυδά

Σε τροχιά παρατεταμένης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα από σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, καθώς –σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Σάκη Αρναούτογλου– αναμένονται τρία διαδοχικά κύματα με βροχές, ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους έντονα φαινόμενα, τα οποία θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας τις επόμενες ημέρες. Τρία διαδοχικά συστήματα με πολλές βροχές

Σε ανάρτησή του για την εβδομαδιαία πρόγνωση, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο», δημιουργώντας τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Όπως αναφέρει, οι βροχές θα είναι πολλές, ενώ οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΌ 25/1/26 <br>Θα διανύσουμε απο βδομάδα έναν καιρό που το ενα συστημα θα έρχεται πίσω από το αλλο σε συνολικά 3 κυματα. <br>Oι βροχές θα ειναι πολλές και οι νοτιάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά . Ενδεχεται τα…</p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2015147633698889778?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2026</a></blockquote>

Ισχυροί άνεμοι και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά

Από την πλευρά του, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι μετά το σύντομο διάστημα ηλιοφάνειας, από σήμερα Κυριακή νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια το Ιόνιο. Όπως σημειώνει, στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και τα γύρω νησιά, ενώ από τη Δευτέρα πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα, με πιθανές επιπτώσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και βόρεια Ελλάδα

Από το βράδυ της Κυριακής, οι άνεμοι και οι βροχές θα ενταθούν σε όλη τη χώρα. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει έντονα τους δήμους Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας και Θάσου, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική, με βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στα νότια της Κρήτης καθώς και στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τη θερμοκρασία να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.