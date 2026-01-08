Στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και πολλούς μήνες η απλή αμόλυβδη βενζίνη στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Οι τιμές της απλής αμόλυβδης βενζίνης στην Πάτρα καταγράφουν αισθητή πτώση, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στο 1,669 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας αισθητή πτώση κάτω από το όριο του 1,7 ευρώ ανα λίτρο.

Στα πρατήρια της Πάτρας την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου έβρισκε κανείς την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων από 1,598 έως 1,740 ευρώ το λίτρο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και πρατήρια διαφορετικών εταιρειών εμφανίζουν σχεδόν ταυτόσημες τιμές, με διαφορές έως και στο τελευταίο δεκαδικό ψηφίο, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στα ανεξάρτητα πρατήρια.

Παράλληλα, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά για τις τιμές καυσίμων ανά περιοχή και πρατήριο μέσω της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.