Ποια δρομολόγια δεν θα γίνουν σήμερα από Πάτρα και Θεσσαλονίκη

Η ενημέρωση από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας

Αλλαγές στα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας από Πάτρα για Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως, φέρνουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, σήμερα 8/1 τα δρομολόγια:
Πάτρα - Θεσσαλονίκη ώρα 15:30 και
Θεσσαλονίκη - Πάτρα ώρα 15:15 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κλεισίματος δρόμων από τους αγρότες
Για αύριο 9/1 παρακαλούμε να καλείτε από 07:30 το πρωί και μετά στο τηλεφωνικό μας κέντρο
26 1600 1600 και 2610 623 886 έως 7 για να πληροφορηθείτε για την κατάσταση των δρομολογίων

