Άκτιο: Οι άνεμοι δεν επέτρεψαν την αεροδιακομιδή ασθενή- Μεταφέρθηκε στο Αγρίνιο

Δεν κατάφερε να προσγειωθεί το C130
Μάχη με τους ανέμους έδωσαν το βράδυ της Τετάρτης οι πιλότοι του C130 που προσπάθησε να προσγειωθεί στο Άκτιο, προκειμένου να παραλάβει ασθενή από το νοσοκομείο Λευκάδας για να την μεταφέρει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην Κέρκυρα καθώς η κατάσταση της υγείας της μετά από σοβαρή πνευμονία λόγω γρίπης απαιτούσε μηχανική υποστήριξη.
Ο αγώνας δρόμου ξεκίνησε όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Άκτιο προκειμένου να γίνει η διακομιδή όμως τελικά λόγω των δυνατών ανέμων (ως και 9 μποφόρ) δεν κατάφερε να προσγειωθεί το C130, σύμφωνα με το ilefkada.gr.
Η γυναίκα επέστρεψε στο νοσοκομείο της Λευκάδας με υποστήριξη όπου τελικά βρέθηκε Μονάδα Εντατικής στο Αγρίνιο όπου και μεταφέρθηκε.
