Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Άκτιο: Οι άνεμοι δεν επέτρεψαν την αεροδιακομιδή ασθενή- Μεταφέρθηκε στο Αγρίνιο

Άκτιο: Οι άνεμοι δεν επέτρεψαν την αεροδ...

Δεν κατάφερε να προσγειωθεί το C130

Μάχη με τους ανέμους έδωσαν το βράδυ της Τετάρτης οι πιλότοι του C130 που προσπάθησε να προσγειωθεί στο Άκτιο, προκειμένου να παραλάβει ασθενή από το νοσοκομείο Λευκάδας για να την μεταφέρει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην Κέρκυρα καθώς η κατάσταση της υγείας της μετά από σοβαρή πνευμονία λόγω γρίπης απαιτούσε μηχανική υποστήριξη.

Ο αγώνας δρόμου ξεκίνησε όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Άκτιο προκειμένου να γίνει η διακομιδή όμως τελικά λόγω των δυνατών ανέμων (ως και 9 μποφόρ) δεν κατάφερε να προσγειωθεί το C130, σύμφωνα με το ilefkada.gr.

Η γυναίκα επέστρεψε στο νοσοκομείο της Λευκάδας με υποστήριξη όπου τελικά βρέθηκε Μονάδα Εντατικής στο Αγρίνιο όπου και μεταφέρθηκε.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στον ανακριτή την Παρασκευή ο 26χρονος για τη ανθρωποκτονία του 30χρονου

Στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και πολλούς μήνες η απλή αμόλυβδη βενζίνη στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

«Μάχη» μετεωρολόγων για τις χιονοπτώσεις τη Δευτέρα: «Ο καιρός δεν είναι clickbait» - «Χαλάνε την πιάτσα»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αεροδιακομιδή Λευκάδα Άκτιο

Ειδήσεις