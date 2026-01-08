Αγρότες: Αποδέχονται την πρόσκληση για συνάντηση την Τρίτη στο Μαξίμου - Aνοίγουν αύριο οι δρόμοι με τα τρακτέρ στην άκρη

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από κινητοποιήσεις για περισσότερο από έναν μήνα, οι αγρότες δέχθηκαν την πρόκληση του Μαξίμου για διάλογο.

Επίσης, όπως λένε, τα τρακτέρ θα μείνουν εκεί που είναι αλλά με ανοιχτούς τους δρόμους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα, για την συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη, στο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος των αγροτών της Καρδίτσας Κώστας Τζέλας, είπε: «Αποδεχόμαστε την πρόσκληση, τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, είχε προαναγγείλει συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αγροτών, την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. (13.01.2026).

Όλα αυτά, την ώρα που οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, μία ημέρα μετά την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη γεωργών και κτηνοτρόφων. Η πρόσκληση, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσπωπος, συνοδεύεται από δύο σαφείς προϋποθέσεις: Αναλογική και πανελλαδική εκπροσώπηση των κινητοποιήσεων και άρση των μπλόκων.

O Αχιλλέας Κλιάφας, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Τρικάλων, δήλωσε στο ERTnews: «Εμείς θέλουμε να πάμε σε διάλογο με τον κ. πρωθυπουργό. Θα έρθουμε (την Τρίτη), δεν έχουμε θέμα στο να έρθουμε, το θέμα είναι να λύσει τα προβλήματά μας, αυτό είναι το ζήτημα. Θα μιλήσουμε με όλα τα μπλόκα και θα πράξουμε ανάλογα. Θα προηγηθεί κάποια σύσκεψη».

«Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο και την κοινωνία, θέλουμε να λυθούν τα προβλήματα. Η κυβέρνηση πρέπει να πέσει πάνω στα προβλήματα» πρόσθεσε.

Από την άλλη, ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Βερμίου, Κυριάκος Λωτίδης ανέφερε: «Είναι σε θετικό κλίμα αυτό να υπάρξει μια συζήτηση. Πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και όχι απλά να ωραιοποιούμε την κατάσταση, δεν έχει δώσει και τίποτα η κυβέρνηση στους αγρότες, τα κάνει να εμφανίζονται ότι κάτι μας δίνει».