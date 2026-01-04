Ελβετία: Πώς το μπαρ στο Κραν Μοντανά μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου - Τι καταγγέλλει μπάρμαν

Εντείνεται η αγωνία των οικογενειών που αναζητούν τους αγαπημένους τους μετά την φονική φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και από την οποία πέθαναν τουλάχιστον 40 άτομα.

Πάνω από 110 άτομα τραυματίστηκαν το μοιραίο βράδυ, με 80 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, 4 ημέρες μετά το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Οι αρχές ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ για το κατά πόσο τηρούσαν όλους τους κανόνες ασφαλείας. Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα ερευνώνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη και εμπρησμό, μετά από την τραγωδία.

Αν και είναι σαφές πως η φωτιά ξέσπασε όταν σερβιτόρα έβαλε αναμμένα βεγγαλικά μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας, οι αρχές ερευνούν τους λόγους που το μπαρ μετατράπηκε τόσο γρήγορα σε «παγίδα θανάτου».

Οι θαμώνες, βλέποντας τις φλόγες, προσπάθησαν να βρουν διέξοδο με αποτέλεσμα να στριμωχτούν στην στενή σκάλα του μπαρ. Μπάρμαν κατήγγειλε πως υπήρχε και άλλη έξοδος κινδύνου στο υπόγειο αλλά ήταν πάντα κλειδωμένη.

Ο Αντρέα που εργάζεται αλλού στο θέρετρο αλλά ήταν θαμώνας στο Le Constellation, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Υπήρχε μια είσοδος που χρησίμευε και ως έξοδος. Και υπήρχε μια έξοδος κινδύνου. Αλλά όποτε ήμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη».

«Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε. Οι περισσότεροι ανέβαιναν στην ταράτσα για να καπνίσουν. Το δωμάτιο καπνιστών χρησιμοποιούνταν ως ένα είδος αποθήκης. Υπήρχε ένας καναπές μέσα μπροστά από την πόρτα, και απ’ έξω ήταν πεταμένα αντικείμενα που είχαν απορριφθεί απρόσεκτα» περιγράφει.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Γκριγκόρι, ο οποίος κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά, και του οποίου ο φίλος είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους, είπε: «Υπάρχει μια άλλη έξοδος, αλλά νομίζω ότι την κλείδωναν επειδή κάποιοι έφευγαν χωρίς να πληρώσουν».

Οι αρχές ζητούν υπομονή και κατανόηση για την ταυτοποίηση των θυμάτων καθώς τα περισσότερα απανθρακώθηκαν και είναι δύσκολο να αναγνωριστούν.

Εξαφανισμένη παραμένει και η 15χρονη Αλίκη, ελληνικής καταγωγής που επίσης διασκέδαζε στο γνωστό μπαρ της Ελβετίας το μοιραίο βράδυ.