Καιρός: Βροχές και καταιγίδες κατά κύματα το επόμενο δεκαήμερο, χωρίς έντονο ψύχος

Η Πέμπτη αναμένεται η πιο βροχερή ημέρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα
Σε ήπιο θερμοκρασιακά αλλά άστατο καιρικό μοτίβο εισέρχεται η χώρα, με βροχές κατά κύματα και τοπικά έντονα φαινόμενα.
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η μεσοπρόθεσμη προοπτική του καιρού δείχνει έναν «χειμώνα χωρίς χειμωνιάτικες υπερβολές». Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, οι δύο επόμενες εβδομάδες φαίνεται να κινούνται σε σχετικά ήπιο καιρικό μοτίβο για την εποχή, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Ωστόσο, από πλευράς υετού καταγράφεται σαφής διαφοροποίηση. Κατά τον ίδιο, την πρώτη εβδομάδα διαφαίνεται γενικευμένη τάση για περισσότερες βροχές τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη χώρα μας, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα τα φαινόμενα περιορίζονται περισσότερο γεωγραφικά και παρουσιάζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς την κατανομή τους.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για «βροχοπτώσεις κατά κύματα» στο επόμενο δεκαήμερο, λόγω της προσέγγισης διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά. Όπως σημειώνει, η περίοδος αστάθειας θα επηρεάσει τη χώρα τόσο αυτή την εβδομάδα όσο και την επόμενη, με βασικά χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχές, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσιάζουν η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή. Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά, με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Οι συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές να εκδηλωθούν λασποβροχές.
Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα, με εκδήλωση βροχών και καταιγίδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρών. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, πάνω από τα 1.500 με 1.700 μέτρα.
Την Παρασκευή τα πιο έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, ενώ το Σάββατο προβλέπεται σταδιακή ύφεση, με τοπική αστάθεια αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα.
Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται χαμηλές τιμές. Αντίθετα, οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, ενώ από το Σάββατο προβλέπεται άνοδος, με τιμές έως 20 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, τοπικά έως 22 βαθμούς, και στη βόρεια Κρήτη ακόμη και 24 βαθμούς Κελσίου.
Ο Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή κυρίως στις περιόδους που τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, υπερχείλισης ρεμάτων, μεταφοράς φερτών υλικών και προβλημάτων στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.
Συμπερασματικά, όπως τονίζει, πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, με αυξημένο όμως τοπικό κίνδυνο κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, ενώ νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Ο καιρός την Πέμπτη 05-02-2026
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 16 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Παρασκευή 06-02-2026
Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία και στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.
Ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026
Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο
Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026
Στη δυτική, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
