Καιρός: Βροχές και καταιγίδες κατά κύματα το επόμενο δεκαήμερο, χωρίς έντονο ψύχος

Η Πέμπτη αναμένεται η πιο βροχερή ημέρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Σε ήπιο θερμοκρασιακά αλλά άστατο καιρικό μοτίβο εισέρχεται η χώρα, με βροχές κατά κύματα και τοπικά έντονα φαινόμενα. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η μεσοπρόθεσμη προοπτική του καιρού δείχνει έναν «χειμώνα χωρίς χειμωνιάτικες υπερβολές». Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, οι δύο επόμενες εβδομάδες φαίνεται να κινούνται σε σχετικά ήπιο καιρικό μοτίβο για την εποχή, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, από πλευράς υετού καταγράφεται σαφής διαφοροποίηση. Κατά τον ίδιο, την πρώτη εβδομάδα διαφαίνεται γενικευμένη τάση για περισσότερες βροχές τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη χώρα μας, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα τα φαινόμενα περιορίζονται περισσότερο γεωγραφικά και παρουσιάζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς την κατανομή τους.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για «βροχοπτώσεις κατά κύματα» στο επόμενο δεκαήμερο, λόγω της προσέγγισης διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά. Όπως σημειώνει, η περίοδος αστάθειας θα επηρεάσει τη χώρα τόσο αυτή την εβδομάδα όσο και την επόμενη, με βασικά χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχές, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσιάζουν η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή. Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά, με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Οι συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές να εκδηλωθούν λασποβροχές. Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα, με εκδήλωση βροχών και καταιγίδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρών. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, πάνω από τα 1.500 με 1.700 μέτρα. Την Παρασκευή τα πιο έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, ενώ το Σάββατο προβλέπεται σταδιακή ύφεση, με τοπική αστάθεια αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται χαμηλές τιμές. Αντίθετα, οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, ενώ από το Σάββατο προβλέπεται άνοδος, με τιμές έως 20 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, τοπικά έως 22 βαθμούς, και στη βόρεια Κρήτη ακόμη και 24 βαθμούς Κελσίου. Ο Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή κυρίως στις περιόδους που τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, υπερχείλισης ρεμάτων, μεταφοράς φερτών υλικών και προβλημάτων στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων. Συμπερασματικά, όπως τονίζει, πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, με αυξημένο όμως τοπικό κίνδυνο κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, ενώ νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

