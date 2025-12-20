Άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Ναύπακτο- ΦΩΤΟ

Μέσα σε ιδιαίτερα γιορτινό κλίμα και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε χθες στη Ναύπακτο η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων στον πεζόδρομο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου, την Παιδική Χορωδία Ναυπάκτου, τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές» και τη σχολή χορού της Λίας Αποστολοπούλου, δημιουργώντας μία ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα με μουσική, χορό και χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους!

Από σήμερα, στον ίδιο χώρο, ξεκινούν και οι δράσεις, που φιλοξενούνται στα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές» και με τη συμμετοχή των Αφροδίτης Τηλιγάδα, Ηλία Παπαγεωργίου, Σωτηρίας Προδρόμου, Χριστίνας Καρρά, Ιωάννας Σταθοπούλου και του «Τεχνουργείον», οι δράσεις πραγματοποιούνται καθημερινά, από τις 20.12.2025 έως και τις 5.1.2026, εκτός από τις ημερομηνίες 25.12.2025 και 1.1.2026.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα των δράσεων στην Ναύπακτο:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Χριστουγεννιάτικη κάρτα

με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Χριστουγεννιάτικα στολίδια

με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 «Τα φλουριά του Άι Βασίλη» με την Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, Αφροδίτη Τηλιγάδα

και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Ζωγραφίζω τα Χριστούγεννα

με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

17:30-20:30 Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

17:30-20:30 Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

11:00-16:00 «Το μαγικό δίπτυχο!» - «Χριστουγεννιάτικα στένσιλ» με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Χειροποίητη κάρτα από χαρτί με την Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, Αφροδίτη Τηλιγάδα και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 «Τα μυστήρια των pixels» με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

19:00 Μουσική εκδήλωση με το «Τεχνουργείον».

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Χριστουγεννιάτικα «κοσμήματα» και μπρελόκ με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Γλυκά Χριστούγεννα - Γλυκές δημιουργίες με την Σωτηρία Προδρόμου και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Τα ταρανδάκια του Άι Βασίλη με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Διαδραστικό παραμύθι με την συγγραφέα Χριστίνα Καρρά και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

17:30-20:30 Παίζω και επαυξάνω με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

11:00-13:00 Κατασκευή ημερολογίου με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Γιορτινές κατασκευές με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Σταθοπούλου.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

11:00-16:00 «Τον γύψο χρωματίζω και το βλέμμα μαγνητίζω» με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

11:00-13:00 Γιορτινά παιχνίδια

17:30-20:30 Μουσικά παιχνίδια

με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

11:00-13:00 Ζωγραφίζουμε Ξωτικά με τα Ξωτικά με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 «Χαρτο-διπλώνω και δημιουργώ» με τον εικαστικό Ηλία Παπαγεωργίου.

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

11:00-13:00 Κατασκευές και Ζωγραφιές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 Κατασκευές και Ζωγραφιές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

11:00-13:00 Κατασκευές και Ζωγραφιές με τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

17:30-20:30 «Τα καλικαντζαράκια», μουσική, παιχνίδι και χορός, με τη συγγραφέα Χριστίνα Καρρά

και τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

