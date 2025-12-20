Back to Top
Πάτρα: Αναβολή εκδήλωσης δημιουργίας χριστουγεννιάτικων κατασκευών λόγω κακοκαιρίας

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες

Η εκδήλωση δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων κατασκευών που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση της αντιδημαρχίας Πολιτισμού αναφέρει τα εξής:

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 6.00 το απόγευμα εκδήλωση δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων εικαστικών κατασκευών απο παιδιά, η οποία θα πραγματοποιείτο στην πλατεία Γεωργίου αναβάλλεται, λόγω πρόβλεψης για επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

