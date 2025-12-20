Πάτρα: Αναβολή εκδήλωσης δημιουργίας χριστουγεννιάτικων κατασκευών λόγω κακοκαιρίας

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες
Η εκδήλωση δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων κατασκευών που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας.
Η ανακοίνωση της αντιδημαρχίας Πολιτισμού αναφέρει τα εξής:
Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 6.00 το απόγευμα εκδήλωση δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων εικαστικών κατασκευών απο παιδιά, η οποία θα πραγματοποιείτο στην πλατεία Γεωργίου αναβάλλεται, λόγω πρόβλεψης για επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr