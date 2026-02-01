Πάτρα: Παρέμβαση της πυροσβεστικής για πτώση δέντρου στην περιοχή της Αγίας Σοφίας

Πτώση δέντρου σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Κυριακή, στην οδό Κάστρου, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του δέντρου..

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας η κακοκαιρία προκάλεσε και άλλα μεμονωμένα περιστατικά πτώσεων κλαδιών και δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαρά προβλήματα ή τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέμειναν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων.