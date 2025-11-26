Πάτρα: «Η Τέχνη του βιβλίου» - Εκπαιδευτική δράση για παιδιά στο Πολύεδρο

Το Σάββατο 29/11 - Θα ακολουθήσει 1 με 4 το μεσημέρι, Εικαστική δράση για μικρούς & μεγάλους με έμπνευση την έκθεση του Γιάννη Μαμάη «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας»
Στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά που διοργανώνει το Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα αυτό το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Η Τέχνη του Βιβλίου».
Μαθαίνουμε για την ιστορία του βιβλίου και φτιάχνουμε ο καθένας ένα δικό του μικρό χειροποίητο βιβλιαράκι, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
• Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα Μεσημεριανό workshop για ενήλικες, με μολύβι και κάρβουνο, από τη 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Με κάθε κούπα καφέ ή ποτήρι κρασί, σερβίρουμε ένα φύλλο χαρτί, μολύβι, μελάνι και ξυλομπογιές, για να σχεδιάσουμε και να δημιουρήσουμε, με έμπνευση την έκθεση του Γιάννη Μαμάη με τίτλο «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα με επιτυχία στην γκαλερί του Πολύεδρου.
Πάτρα: Απομάκρυνση παράνομων αφισών από το κέντρο της πόλης
Πάτρα: Εγκανιάστηκε το Μουσείο, η Βιβλιοθήκη και το Αρχονταρίκι του Νέου Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου
Προς τον Κ. Κυρανάκη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον Οδοντωτό: Αίτημα για άμεσο και ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr