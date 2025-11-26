Πάτρα: «Η Τέχνη του βιβλίου» - Εκπαιδευτική δράση για παιδιά στο Πολύεδρο

Στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά που διοργανώνει το Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα αυτό το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Η Τέχνη του Βιβλίου».

Μαθαίνουμε για την ιστορία του βιβλίου και φτιάχνουμε ο καθένας ένα δικό του μικρό χειροποίητο βιβλιαράκι, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

• Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα Μεσημεριανό workshop για ενήλικες, με μολύβι και κάρβουνο, από τη 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Με κάθε κούπα καφέ ή ποτήρι κρασί, σερβίρουμε ένα φύλλο χαρτί, μολύβι, μελάνι και ξυλομπογιές, για να σχεδιάσουμε και να δημιουρήσουμε, με έμπνευση την έκθεση του Γιάννη Μαμάη με τίτλο «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα με επιτυχία στην γκαλερί του Πολύεδρου.