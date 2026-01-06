Η Π.Ε. Αχαΐας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ
Η Π.Ε. Αχαΐας τίθεται σε κατάσταση «Red Code» καθώς συνεδρίασε εκτάκτως το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ενόψει επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:
Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Π.Ε. Αχαΐας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προειδοποιεί για την έλευση της κακοκαιρίας με ισχύ έως και την Πέμπτη (8/1).
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο άμεσος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η θέση του μηχανισμού σε κατάσταση «Red Code». Εξετάστηκαν διεξοδικά τα μέτρα πρόληψης και το επιχειρησιακό σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Ο συντονιστής της συνεδρίασης και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η ασφάλεια των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.
Δεδομένων των προβλέψεων περί έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιούμε άμεσα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και ενισχύουμε όλα τα αναγκαία μέτρα».
