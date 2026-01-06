Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η Π.Ε. Αχαΐας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία

Η Π.Ε. Αχαΐας σε κατάσταση αυξημένης ετο...

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ

Η Π.Ε. Αχαΐας τίθεται σε κατάσταση «Red Code» καθώς συνεδρίασε εκτάκτως το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ενόψει επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Π.Ε. Αχαΐας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προειδοποιεί για την έλευση της κακοκαιρίας με ισχύ έως και την Πέμπτη (8/1).

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο άμεσος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η θέση του μηχανισμού σε κατάσταση «Red Code». Εξετάστηκαν διεξοδικά τα μέτρα πρόληψης και το επιχειρησιακό σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ο συντονιστής της συνεδρίασης και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η ασφάλεια των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Δεδομένων των προβλέψεων περί έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιούμε άμεσα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και ενισχύουμε όλα τα αναγκαία μέτρα».

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα

Το σχέδιο Τραμπ για να «κυβερνήσει» την Βενεζουέλα

Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το Σταυρό στη θάλασσα χρησιμοποιώντας καλάμι ψαρέματος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολιτική Προστασία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ειδήσεις