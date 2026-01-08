Μαρουσάκης: Από τους Νοτιάδες στις «πολικές φωτοβολίδες» - Κρύο και θυελλώδεις άνεμοι

Νέα προειδοποίηση του μετεωρολόγου
Σε νέα προειδοποίηση για την επερχόμενη κακοκαιρία προχώρησε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Όπως έγραψε η πολική αέρια μάζα θα φέρει ψύχος αλλά και χιόνια στη χώρα ενώ προειδοποιεί ότι από τις 12/1 χιόνια αναμένονται ακόμη και στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Η ανάρτηση
Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας.
Χαρακτηριστικό το πρώτο μας διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ
Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης κάτι που αποτυπώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ
Νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων και με έμφαση τη δυτική χώρα, θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Οι βροχές αυτές θα κάνουν ένα πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές πριν το γυρίσει σε χιονιά (τρίτος χάρτης).
ΚΥΜΑ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ
Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας.
ΠΟΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια.
ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΤΡΑΒΑ
Πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο.
Με άλλα λόγια Θερμοκρασιακό ασανσέρ!
«Πολική φωτοβολίδα» με διπλή χειμωνιάτικη εισβολή τα επόμενα 24ωρα
Ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη η δράση της κακοκαιρίας που χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη βορειοδυτική χώρα, με τμήματα της Ηπείρου να δέχονται έως και 200 τόνους νερού ανά στρέμμα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην εκπομπή του Open, «Ώρα Ελλάδος».
Αυτό που περιμένουμε είναι μια πολική αέρια μάζα που θα συγκρουστεί με τις θερμές αέριες μάζες οι οποίες ήδη επικρατούν και η σύγκρουση αυτή θα δώσει ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους ακόμα και σε επίπεδα θυέλλης. Αυτή η πολική αέρια μάζα μάλιστα περιμένουμε ότι θα δώσει και χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις που θα έχει η Αττική τα επόμενα 24ωρα καθώς περιμένουμε δύο μεγάλες βουτιές του υδράργυρου. Η πρώτη οριοθετείται σήμερα το απόγευμα και αύριο τα ξημερώματα, με το θερμόμετρο να πέφτει από τους 21 βαθμούς που είχαμε την Τετάρτη, στους 6.
Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ξανά κοντά στους 20 βαθμούς το Σάββατο, όταν και τη χώρα θα πλήξει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με πολλές και έντονες βροχές για να έρθει η νέα πολική εισβολή από την Κυριακή έως την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος κατρακυλά ξανά στους 6 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.
Δεν αποκλείεται μάλιστα την Δευτέρα και την Τρίτη να δούμε και χιονοπτώσεις ακόμα και στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπως επίσης σε νησιά του Αιγαίου.
