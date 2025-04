Φιλιπίν Λιρόι Μπολιέ: Πρέσβειρα της L’Oreal στα 62, ως σύμβολο διαχρονικής θηλυκότητας

Μετά τις stars Τζέιν Φόντα και Ελεν Μίρεν, η Γαλλίδα ηθοποιός Φιλιπίν Λιρόι Μπολιέ στέφεται πρέσβειρα του κολοσσού ομορφιάς L’Oreal. H 62χρονη Sylvie της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris», επιλέχθηκε ως σύμβολο ενδυνάμωσης καθώς στο ρόλο της απέδειξε πως ο γυναικείος ερωτισμός δεν έχει ηλικιακά όρια. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ως επικεφαλής της καμπάνιας Age Perfect Collagen Expert.

Όπως διαμήνυσε η εταιρεία στο Instagram: «Η τέλεια ηλικία είναι το τώρα! Ελευθερία να είναι ο εαυτός της, ομορφιά που ενδυναμώνει – είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Philippine Leroy-Beaulieu στην #LOrealParisFamily!»

Xαρακτηρίστηκε επιπλέον «παράδειγμα επιμονής και τόλμης», καθώς έχει παίξει σε πάνω από 50 φιλμ εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ενώ έχει λάβει μέρος παλιότερα στα σήριαλ Call My Agent! και The Crown, πριν εκτοξευτεί η φήμη της λόγω «Emily in Paris».