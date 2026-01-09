Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΥΜΠΕΡΗ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
--------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΠΑΥΛΟ ΘΕΟΔΟΣΗ
ΕΤΩΝ: 83
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Δέσποινα Θεοδόση
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Βασιλική
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παυλίνα, Βικτωρία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΑΡΑΤΖΑ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΝΤΙΑ, ΗΡΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΤΣΕΛΙΚΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε το Σάββατο 10-1-2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Βελβιτσίου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ
& ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΙΤΑ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΑΝΤΙΟΧΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΦΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ
ΑΛ. ΦΡΑΝΤΖΗ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 14.30 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Γεώργιος & Παρθενία Νικολοπούλου,
Μαρία & Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Αρετή & Κων/νος, Τάσος & Αγγελική.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
---------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ: 87
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στην Κάτω Αχαΐα.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα & Διονύσιος Μπούνιας
Θεοδώρα & Παναγιώτης Πανίτσας
Μαρία & Ευάγγελος Φαναράς
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αρετή {χήρα Βασιλείου} Κατσιδήμα, Δημήτριος Γιαννόπουλος, Λεμονιά {χήρα Φάνη} Μποσγανά
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Αλεξάνδρα,
Κωνσταντίνα, Βασίλειος,
Χρήστος & Κωνσταντίνα – Ανδριάνα Φαναρά,
Ανδρέας & Χαραλαμπία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΧ. ΔΕΛΑΚΗ
{ΕΤΩΝ 84}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΘΗΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΡΥΣΑ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΛΙΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΠΟ ΩΡΑ 1:30 μμ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΜΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΝΙΑΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΗΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΓΚΟΛΦΩ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
--------------------
