Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΥΜΠΕΡΗ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

--------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΠΑΥΛΟ ΘΕΟΔΟΣΗ

ΕΤΩΝ: 83

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Δέσποινα Θεοδόση

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Βασιλική

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παυλίνα, Βικτωρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΑΡΑΤΖΑ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΝΤΙΑ, ΗΡΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΤΣΕΛΙΚΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε το Σάββατο 10-1-2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Βελβιτσίου Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ

& ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΙΤΑ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΑΝΤΙΟΧΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΦΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ

ΑΛ. ΦΡΑΝΤΖΗ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε την Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 14.30 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Γεώργιος & Παρθενία Νικολοπούλου,

Μαρία & Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Αρετή & Κων/νος, Τάσος & Αγγελική.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ: 87

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στην Κάτω Αχαΐα.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα & Διονύσιος Μπούνιας

Θεοδώρα & Παναγιώτης Πανίτσας

Μαρία & Ευάγγελος Φαναράς

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αρετή {χήρα Βασιλείου} Κατσιδήμα, Δημήτριος Γιαννόπουλος, Λεμονιά {χήρα Φάνη} Μποσγανά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Αλεξάνδρα,

Κωνσταντίνα, Βασίλειος,

Χρήστος & Κωνσταντίνα – Ανδριάνα Φαναρά,

Ανδρέας & Χαραλαμπία

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΧ. ΔΕΛΑΚΗ

{ΕΤΩΝ 84}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΘΗΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΡΥΣΑ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΛΙΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΠΟ ΩΡΑ 1:30 μμ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΜΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΝΙΑΧΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------