Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11-1-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΚΑΝΕΛΛΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΥΜΠΕΡΗ 

ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό  & θείο

ΠΑΥΛΟ ΘΕΟΔΟΣΗ

ΕΤΩΝ: 83

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Δέσποινα Θεοδόση

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Βασιλική

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παυλίνα, Βικτωρία 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΑΡΑΤΖΑ

ΕΤΩΝ 92 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΝΤΙΑ, ΗΡΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ  ΔΗΜ. ΤΣΕΛΙΚΑ

ΣΥΝ/ΧΟ  ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΕΤΩΝ   77

Κηδεύουμε το Σάββατο  10-1-2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Βελβιτσίου Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΕΛΕΝΗ  ΤΣΕΛΙΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ

& ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΙΤΑ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΑΝΤΙΟΧΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΦΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ    ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟ

ΑΛ. ΦΡΑΝΤΖΗ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ       

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. 

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε την Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 14.30 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Γεώργιος & Παρθενία Νικολοπούλου,
Μαρία & Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Αρετή & Κων/νος, Τάσος & Αγγελική.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

---------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα  ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ: 87

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 10-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης  στην Κάτω Αχαΐα.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα & Διονύσιος Μπούνιας

Θεοδώρα & Παναγιώτης Πανίτσας

Μαρία & Ευάγγελος Φαναράς

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αρετή {χήρα Βασιλείου} Κατσιδήμα, Δημήτριος Γιαννόπουλος, Λεμονιά {χήρα Φάνη} Μποσγανά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Αλεξάνδρα,

Κωνσταντίνα, Βασίλειος,

Χρήστος & Κωνσταντίνα – Ανδριάνα Φαναρά,

Ανδρέας & Χαραλαμπία

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΧ. ΔΕΛΑΚΗ

{ΕΤΩΝ 84}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΘΗΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΡΥΣΑ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΛΙΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΠΟ ΩΡΑ 1:30 μμ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΜΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΝΙΑΧΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ       

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 93 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΓΚΟΛΦΩ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πλαστά τεστ Covid-19 και γρίπης κυκλοφορούν στην Ευρώπη

Η Λ. Μενδώνη για τον Χρήστο Πολίτη: «Διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη»

Ο Γιώργος Πατούλης αποκάλυψε ότι ο Χρήστος Πολίτης ήταν ξάδελφός του: «Η απώλειά του με γεμίζει θλίψη»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Φραντζής Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Γραφείο Τελετών Βανταράκης

Info