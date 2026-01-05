Πλαστά τεστ Covid-19 και γρίπης κυκλοφορούν στην Ευρώπη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη για πλαστά τεστ Covid-19 και γρίπης, που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ο Ισπανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (AEMPS) ενημερώθηκε από τις αρμόδιες πορτογαλικές αρχές για την κυκλοφορία παραποιημένων κιτ αυτοελέγχου που συνδυάζουν την ανίχνευση του κορονοϊού και της γρίπης Α+Β.

Συγκεκριμένα, το προϊόν Covid-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test κατασκευάζεται από τη Safecare Biotech, με έδρα το Hangzhou της Κίνας, ωστόσο οι μονάδες που εντοπίστηκαν φέρουν τον αριθμό παρτίδας FCO24090516, τον οποίο η εταιρεία έχει δηλώσει ως πλαστό.

Η AEMPS έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει αν τα παραποιημένα τεστ έχουν διανεμηθεί στην Ισπανία, ωστόσο προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν έχουν φτάσει στη χώρα. Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι στην αγορά κυκλοφορούν και νόμιμες εκδόσεις του ίδιου προϊόντος από τον ίδιο κατασκευαστή, με την ίδια αναφορά (FCO-6032), γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η προειδοποίηση αφορά αποκλειστικά το πλαστό προϊόν.

Πώς αναγνωρίζονται τα πλαστά τεστ Covid-19 και γρίπης

Στο προϊόν έχει προστεθεί ετικέτα με αλλοιωμένα στοιχεία, όπου αναφέρονται: ο αριθμός παρτίδας (FCO24090516), η ημερομηνία κατασκευής (09/2024) και η ημερομηνία λήξης (09/2026).

Στην κασέτα δοκιμής έχει αφαιρεθεί ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μόνο τα σύμβολα.

Επίσης, από το σωληνάριο με το διάλυμα εκχύλισης (buffer) έχει αφαιρεθεί η ημερομηνία λήξης.

Ο στυλεός, που περιλαμβάνεται στο κιτ, δεν είναι αυτός που χρησιμοποιεί ο νόμιμος κατασκευαστής. Ο αυθεντικός παράγεται από την Dalian Rongbang Medical Healthy Devices Co. Ltd., με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρώπη τη Lotus NL B.V.