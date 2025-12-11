Πελετίδης για τρένο: H κυβέρνηση έπαιξε σήμερα με τη νοημοσύνη μας, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι

"Πόσο κοστολογείται το μέλλον της πόλης μας" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή στον απόηχο της σύσκεψης φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, για την έλευση του τρένου, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κ. Κυρανάκη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σε μια παρουσίαση προαποφασισμένων προτάσεων που βαφτίστηκε διαβούλευση, η κυβέρνηση έπαιξε σήμερα με τη νοημοσύνη μας, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι.

Εμπορικό τρένο με υπέργεια διέλευση που βαφτίζεται τραμ και μια υπό δήθεν εξέταση υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύση, ακυρώνουν τις κατακτήσεις του πατραϊκού λαού, διχοτομούν την πόλη, την καταστρέφουν.

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αποδείχθηκαν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, με την παραδοχή ότι οι Δήμοι θα φτιάχνουν μόνο ό,τι εγκρίνει η Κυβέρνηση και η ΕΕ, αφού αυτοί χρηματοδοτούν.

Κορόιδεψαν, και συνεχίζουν, τον πατραϊκό λαό…

Απαράδεκτοι για 2 λόγους:

1) Γιατί δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα της πόλης, για υπογειοποίηση του τρένου, για γραμμικό πάρκο και προαστιακό.

2) Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν με την πρότασή τους που θα βάλει ταφόπλακα στην υπόγεια διέλευση και θα επιτρέπει στην εμπορική αμαξοστοιχία να διέρχεται επιφανειακά στο παραλιακό μέτωπο.

ΥΓ. Η «μεγάλη αποκάλυψη» του κ. Κυρανάκη για το τι είπε ο Δήμαρχος στη συνάντησή τους, που δήλωσε ότι θα μας ενημερώσει κιόλας… Είναι αυτό που έχει πει ξανά και ξανά: Σταματήστε να χρηματοδοτείται τους πολέμους και αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και δώστε λεφτά για τις ανάγκες του λαού. Τα λεφτά του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης.