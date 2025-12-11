Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο "One Bridge in Health”

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο “One Bridge in Health”, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό και

Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το συνέδριο συγκέντρωσε κορυφαίους επιστήμονες και εκπροσώπους θεσμών, από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της προσέγγισης One Health, που συνδέει την ανθρώπινη, ζωική και περιβαλλοντική υγεία, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας και συνεχίζει:



Το συνέδριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ONE-Bridge (One Health Nexus: Bridging Human, Animal, and Environmental Health Across Europe), το οποίο

επιδιώκει να προωθήσει την διεπιστημονική συνεργασία και να αναπτύξει κοινές στρατηγικές για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων υγειονομικών προκλήσεων, όπως οι

ζωονόσοι, η μικροβιακή αντοχή, οι κίνδυνοι στις αλυσίδες τροφίμων και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.



Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, η οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια στο πάνελ “Society& Response to the Climate Crisis”, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της τοποθέτησής της, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, ανέφερε πως: «Η προσέγγιση της "Ενιαίας Υγείας" (One Health) αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις, από τις πανδημίες και την αντιμικροβιακή αντοχή, μέχρι τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργαζόμαστε συστηματικά για να ενσωματώσουμε την προσέγγιση One Health στις πολιτικές μας — από

την πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών έως την ενίσχυση της ετοιμότητας των τοπικών μηχανισμών. Η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί συλλογική ευθύνη και

διαρκή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα».