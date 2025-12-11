Τι γίνεται με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Φράγματος Πείρου- Παραπείρου; Μια ιστορία που έμεινε στα «θα»

Το θέμα της αξιοποίησης της έκτασης γύρω από το Φράγμα Πείρου–Παραπείρου, που στο παρελθόν είχε παρουσιαστεί ως μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για την περιοχή, φαίνεται πως έχει μπει «στο συρτάρι».

Παρότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε έντονη κινητικότητα και δημόσιες αναφορές σχετικά με την έκθεση του τεχνικού συμβούλου, η οποία θα έθετε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση και τουριστική ανάδειξη της περιοχής, έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή εξέλιξη.

Το ερώτημα «πού βρίσκεται το έργο;» παραμένει ανοιχτό.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στο thebest.gr ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής, τον περασμένο Ιανουάριο, εντός του 2025 αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί από την ανάδοχο εταιρεία η χωροταξική μελέτη ανάπτυξης για την περιοχή του φράγματος. Η μελέτη αφορά προτάσεις για τη χωρική οργάνωση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Αστερίου.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2024, ο κ. Μπαρής είχε περιγράψει μια διαδικασία συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων: «Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε φάση συνεργασίας, Περιφέρειας, Υπουργείου και του Δήμου, προκειμένου να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε μια προγραμματική σύμβαση για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία έχουν προταθεί από τον τεχνικό σύμβουλο», είχε σημειώσει.

Πίσω στο 2022, το έργο έδειχνε να κινείται ταχύτερα. Τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, ο Δήμαρχος ανέφερε: «Ο τεχνικός σύμβουλος έχει καταθέσει την έκθεσή του και τώρα εξετάζεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου μας. Ωστόσο, πρωτίστως αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός και αυτό γίνεται μέσω του υπουργείου… Αν δεν γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι δύσκολο να προχωρήσεις στο οτιδήποτε, γιατί υπάρχει χώρος που είναι απαλλοτριωμένος ή άλλοι χώροι που ανήκουν σε ιδιώτες».

Οι πρώτες ιδέες για την παραλίμνια αξιοποίηση είχαν δημοσιοποιηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 μέσω του thebest.gr, όπου με βάση το σχέδιο του, έχει προταθεί, η δυνατότητα χωροθέτησης camping με μικρούς λυόμενους ξύλινους οικίσκους, η κατασκευή ξύλινης εξέδρας για water sports καθώς και κτισμάτων με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων λειτουργιών. Επίσης, επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία χώρων εστίασης. Επιτρέπονται αποκλειστικά οι ήπιες κατασκευές για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων αναψυχής (παιδική χαρά, κατασκευές για pique-nique, κλπ) και οι διαμορφώσεις για περιπάτους. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία εξεδρών για την προσέγγιση βαρκών, κανόε καγιάκ κλπ. Ενώ έχουν προταθεί να γίνουν παρατηρητήρια μελέτης της άγριας ζωής και του τοπίου καθώς και εκπαιδευτικά μονοπάτια μελέτης της φύσης.