Από τον Πύργο το θύμα του τροχαίου στη Γλυφάδα

Θλίψη για τον θάνατο του 38χρονου

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος, ο οποίος κατάγεται από τον Πύργο αλλά ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.


Ο Ζαχαρίας Φάμελος ασχολούνταν εδώ και πολλά χρόνια ενεργά με το djing, έχοντας πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων της χώρας. Παράλληλα, υπήρξε συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής με προσωπικές κυκλοφορίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ διέθετε και την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την τεχνική του κατάρτιση.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος.

Από την πρόσκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

 

πηγή patrisnews.com

