Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Η οικογενειακή διαμάχη κατέληξε στον τραυματισμό γυναίκας

Πάτρα: Η οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σ...

Αστυνομία και ΕΚΑΒ στο σημείο

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, σε σπίτι στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Υψηλάντου στην Πάτρα, με θύμα μία γυναίκα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στη γυναίκα, ενώ η αστυνομία έσπευσε για την διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πώς έγινε η επίθεση από ομάδα Ρομά σε δυο 23χρονους

Αχαΐα: Ποια έργα ολοκληρώθηκαν, ποια θα παραδοθούν και ποια προγραμματίζονται για μετά το 2027

Φοινικούντα: Αναζητούν στο εξωτερικό και τρίτο άτομο -Τι «έκαψε» τον ανιψιό και τον φίλο του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ενδοοικογενειακή βία

Ειδήσεις