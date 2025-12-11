Πάτρα: Πώς έγινε η επίθεση από ομάδα Ρομά σε δυο 23χρονους

Άγρια επίθεση δέχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/12/25) δύο 23χρονοι στην οδό Μαιζώνος, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί ξυλοκοπήθηκαν από ομάδα ατόμων Ρομά, εκ των οποίων ο ένας τους απείλησε με κατσαβίδι, προκειμένου να τους αποσπάσει χρήματα. Οι δράστες κατάφεραν να πάρουν ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα.

Οι δύο 23χρονοι κατήγγειλαν το περιστατικό στην Ασφάλεια Πατρών και αναγνώρισαν τρεις από τους δράστες, εκ των οποίων οι δύο είναι ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί οπλών, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τυχόν άλλων συμμετεχόντων συνεχίζονται.