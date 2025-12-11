Στην Πάτρα σήμερα ο Κυρανάκης- «Φουντώνει» η συζήτηση για το τρένο

Σήμερα το πρωί αναμένεται στην Πάτρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μέλλον του πατραϊκού σιδηρόδρομου.

Η εκ νέου προγραμματισμένη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 10:00, στον χώρο της πρώην Γεωργικής Σχολής στην Ανθούπολη. Εκεί, ο κ. Κυρανάκης θα έχει διευρυμένη συζήτηση με τους τοπικούς φορείς σχετικά με την πορεία των εργασιών στο τελικό τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, από το Ρίο έως το Νότιο Λιμάνι της Πάτρας.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί το πάγιο αίτημα του Δήμου Πατρέων για πλήρη υπογειοποίηση της νέας διπλής ηλεκτροκίνητης γραμμής, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδοχικές διαβουλεύσεις τους τελευταίους μήνες. Από τον Δήμο στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Κορδάς και οι αντιδήμαρχοι Αναστασία Τογιοπούλου και Παναγιώτης Μελάς.

Η παρουσία του υπουργού έρχεται σε ένα πλαίσιο αλλεπάλληλων εξελίξεων:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει δύο φορές το προηγούμενο χρηματοδοτικό σχήμα.

Η αύξηση του κόστους υλικών και υποδομών ανατρέπει τα αρχικά δεδομένα.

Η κυβέρνηση-σύμφωνα με πηγές- προετοιμάζει εναλλακτικές λύσεις που να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση, εφαρμοσιμότητα και χρονοδιάγραμμα.

Η συζήτηση περιλαμβάνει και την πρόταση για ελαφρύτερο μοντέλο σιδηροδρομικής γραμμής, με νέο σταθμό στον Άγιο Διονύσιο και δυνατότητα επέκτασης προς Κάτω Αχαΐα, Πύργο και Αίγιο, με κόστος το οποίο κυμαίνεται στα 300–350 εκατ. ευρώ.

Η θέση του Δήμου

Η δημοτική αρχή δεν μετακινείται από την πάγια θέση της: πλήρης υπογειοποίηση από το Ρίο έως το νέο λιμάνι.

Ο Δήμος προσέρχεται με φάκελο τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας, συμβατότητα με ΣΒΑΚ και πολεοδομικό σχεδιασμό, παραδείγματα υπόγειων έργων και προτάσεις για ανάπλαση των περιοχών Άγιου Διονυσίου και Άγιου Ανδρέα. Η θέση του Δήμου συνοψίζεται στο εξής: η Πάτρα δεν μπορεί να διχοτομηθεί, η λύση πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη, και το έργο να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και όχι ως περιορισμός της πόλης.

ΤΕΕ: "Διάλογος μόνο με διαφάνεια και στοιχεία"

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύει ένα διαφορετικό αλλά κρίσιμο σημείο:

η πόλη δεν μπορεί να συζητά για έργο τέτοιας κλίμακας χωρίς επίσημα, συγκρίσιμα τεχνικά και χρηματοδοτικά δεδομένα.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, ζητά επίσης από τον Αναπληρωτή Υπουργό να μας απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν στο:

· Ποια είναι τα πλήρη τεχνικά δεδομένα του φακέλου που υποβλήθηκε στο CEF II και τον προϋπολογισμό του έργου που κατατέθηκε;

· Τι είχε κατατεθεί τεχνικά και προϋπολογιστικά την πρώτη φορά από τον κ. Καραμανλή και που οφείλεται η διαφοροποίηση της τελευταίας υποβολής από την πρώτη;

· Ποια είναι η αλληλογραφία των υπηρεσιών που κατέθεσαν τον φάκελο με το CEF II και την επίσημη απόφαση – αιτιολόγηση της απόρριψης χρηματοδότησης

· Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Πάτρας;

· Αποτελεί ή όχι αιρεσιμότητα η σύνδεση του τρένου στη Πάτρα με το Λιμάνι και αν ναι συνδέεται με τον Νότιο ή Βόρειο Λιμένα της Πάτρας;

· Ποια είναι η συνολική στρατηγική του Υπουργείου για την σύνδεση με την Ηλεία και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, με τι χρονοδιαγράμματα, μελέτες και χρηματοδοτήσεις σχεδιάζεται η επαναλειτουργία του;