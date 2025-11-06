Πίτα λαδωμένη ή αλάδωτη; Οι θερμίδες, οι διαφορές και ποια να επιλέξουμε

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ορίζει το ελληνικό σουβλάκι, αυτή είναι η πίτα.

Μπορεί να διαφέρει στο πόσο αφράτη ή ξεροψημένη είναι, όμως όλοι συμφωνούμε πως χωρίς τη σωστή πίτα, το σουβλάκι δεν είναι το ίδιο.

Εκεί, όμως, ξεκινά και η μεγάλη μας απορία: λαδωμένη ή αλάδωτη;

Η πίτα και οι θερμίδες της

Όπως αναφέρει το cantina.protothema.gr την αλάδωτη εκδοχή της, ψήνεται χωρίς προσθήκη λαδιού. Είναι πιο ελαφριά, με λιγότερα λιπαρά και περίπου 150 με 180 θερμίδες. Μπορεί να μη γυαλίζει στο μάτι, αλλά είναι ιδανική αν θέλουμε να κρατήσουμε το γεύμα μας πιο ισορροπημένο. Από την άλλη, η λαδωμένη πίτα, περασμένη με λίγο ελαιόλαδο πριν ψηθεί, χαρίζει αυτή τη γνώριμη μαλακή υφή και το άρωμα που μας κάνει να πεινάμε μόνο με τη μυρωδιά της. Η διαφορά όμως δεν είναι αμελητέα: οι θερμίδες ανεβαίνουν κοντά στις 250, και τα λιπαρά υπερδιπλασιάζονται.

Ολικής ή καλαμποκιού; Οι πιο «ψαγμένες» επιλογές

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές που αξίζει να δοκιμάσουμε. Η πίτα ολικής άλεσης έχει περίπου 170–200 θερμίδες, αλλά προσφέρει περισσότερες φυτικές ίνες, που χορταίνουν και βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου. Είναι ελαφρώς πιο «σφιχτή», όμως συνοδεύει υπέροχα ένα πιο «καθαρό» σουβλάκι, όπως κοτόπουλο ή οικολογικό με λαχανικά. Αντίθετα, η πίτα καλαμποκιού κυμαίνεται γύρω στις 160–180 θερμίδες, με πιο γλυκιά γεύση και ελαφριά υφή, μια καλή εναλλακτική για όσους αποφεύγουν τη γλουτένη ή θέλουν κάτι διαφορετικό.

Η πίτα είναι μικρό στοιχείο σε ένα σουβλάκι, αλλά το διατροφικό της αποτύπωμα έχει σημασία. Αν προτιμήσουμε ένα χοιρινό ή κοτόπουλο καλαμάκι, η αλάδωτη εξισορροπεί την πρωτεΐνη και τα λιπαρά του κρέατος. Αν όμως μιλάμε για μια διαφορετική επιλογή, όπως με χαλούμι ή λαχανικά, λίγες σταγόνες ελαιόλαδο μπορούν να απογειώσουν τη γεύση χωρίς τύψεις.

Στην τελική, αποφασίζουμε κάθε φορά αν θέλουμε γεύση ή ισορροπία. Η απάντηση, όπως πάντα, βρίσκεται κάπου στη μέση. Μια πίτα ελαφρώς λαδωμένη -ούτε εντελώςστεγνή ούτε βουτηγμένη στο λάδι- κρατά το άρωμα, τη νοστιμιά και το μέτρο που χρειάζεται η καθημερινή μας απόλαυση.