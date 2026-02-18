Καθαρά Δευτέρα: Οι 6 προορισμοί για όλη την οικογένεια

Για τις οικογένειες που έχουν ως αφετηρία την Αθήνα, η αναζήτηση του ιδανικού τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας (21-23 Φεβρουαρίου) συνδυάζει συνήθως την εύκολη πρόσβαση, δραστηριότητες για τα παιδιά και τη διατήρηση των παραδοσιακών εθίμων που κάνουν αυτές τις μέρες ξεχωριστές.

Από την ορεινή γοητεία της Πελοποννήσου μέχρι την παραθαλάσσια αύρα του Ευβοϊκού, ακολουθούν οι καλύτερες προτάσεις για μια αξέχαστη οικογενειακή εξόρμηση.

Ναύπλιο και Τολό: Η κλασική αξία

Το Ναύπλιο παραμένει ο κορυφαίος προορισμός για οικογένειες, καθώς απέχει μόλις δύο ώρες από την Αθήνα και προσφέρει έναν σπάνιο συνδυασμό ιστορίας και παιχνιδιού.

Τι να δείτε

Η βόλτα στην Παλιά Πόλη είναι απαραίτητη. Τα παιδιά θα λατρέψουν την περιήγηση με το “τρενάκι” που ξεκινά από το λιμάνι, ενώ η ανάβαση στο Παλαμήδι αποτελεί μια πρόκληση που συνήθως τα ενθουσιάζει. Αν τα 999 σκαλιά σας φαίνονται πολλά, η πρόσβαση με το αυτοκίνητο από την πίσω πλευρά είναι η ιδανική λύση για να απολαύσετε τη θέα στον Αργολικό κόλπο.

Δραστηριότητες

Την Κυριακή της Αποκριάς, το Ναύπλιο μεταμορφώνεται με το περίφημο “Βενετσιάνικο Καρναβάλι”. Οι δρόμοι γεμίζουν με φιγούρες της Commedia dell’arte, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα παραμυθιού. Για την Καθαρά Δευτέρα, η παραλία του Τολού είναι το ιδανικό σημείο για το πέταγμα του χαρταετού, καθώς η μεγάλη αμμουδιά προσφέρει άπλετο χώρο και ασφάλεια για τα παιδιά.

Γαλαξίδι: Το έθιμο του Αλευρομουτζουρώματος

Αν η οικογένειά σας αναζητά κάτι πιο δυναμικό και παραδοσιακό, το Γαλαξίδι είναι ο προορισμός που θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη των παιδιών.

Τι να δείτε

Το Γαλαξίδι διατηρεί την αρχοντιά μιας παλιάς ναυτικής πολιτείας. Τα στενά σοκάκια με τα καπετανόσπιτα είναι ιδανικά για χαλαρούς περιπάτους. Μην παραλείψετε μια επίσκεψη στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο, όπου τα εκθέματα θα κινήσουν το ενδιαφέρον των μικρών εξερευνητών.

Το έθιμο

Την Καθαρά Δευτέρα, το Γαλαξίδι “φλέγεται” από το έθιμο του Αλευρομουτζουρώματος. Οι συμμετέχοντες εφοδιάζονται με μεγάλες ποσότητες αλευριού και φούρνου (χρωματισμένη σκόνη) και επιδίδονται σε έναν ιδιότυπο “πόλεμο”. Αν σκοπεύετε να συμμετάσχετε, προμηθευτείτε παλιά ρούχα και προστατευτικές στολές. Για τις οικογένειες που προτιμούν να μείνουν θεατές, η απέναντι πλευρά του λιμανιού προσφέρει την καλύτερη και ασφαλέστερη θέα στο υπερθέαμα.

Ορεινή Κορινθία: Φύση και Λίμνες

Για όσους θέλουν να αποφύγουν τη θάλασσα και προτιμούν τον καθαρό αέρα του βουνού, η Ορεινή Κορινθία προσφέρει τοπία που θυμίζουν Άλπεις, σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα.

Τι να δείτε

Η Λίμνη Δόξα είναι το “διαμάντι” της περιοχής. Πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη περιτριγυρισμένη από έλατα και μαυρόπευκα. Στο κέντρο της βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, προσβάσιμο από μια στενή λωρίδα γης. Είναι το απόλυτο σκηνικό για την Καθαρά Δευτέρα.

Δραστηριότητες

Η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορίες χαμηλής δυσκολίας, ιππασία σε οργανωμένα κτήματα και πικ-νικ στις όχθες της λίμνης. Το πέταγμα του χαρταετού εδώ απαιτεί λίγη παραπάνω προσπάθεια λόγω των δέντρων, αλλά η εμπειρία της φύσης αποζημιώνει. Τα Τρίκαλα Κορινθίας προσφέρουν εξαιρετικές επιλογές για φαγητό με παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Χαλκίδα και Ερέτρια: Η εύκολη απόδραση

Αν δεν θέλετε να ξοδέψετε πολλές ώρες στο τιμόνι, η Εύβοια προσφέρει άμεσες λύσεις με εξαιρετικές υποδομές για παιδιά.

Τι να δείτε

Στη Χαλκίδα, το φαινόμενο των “τρελών νερών” στην παλιά γέφυρα είναι πάντα ένα θέμα συζήτησης για τα παιδιά. Η παραλία της Χαλκίδας είναι γεμάτη ζωή, καφέ και εστιατόρια. Η Ερέτρια, λίγο πιο δίπλα, διαθέτει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που είναι εύκολα προσβάσιμοι και ενδιαφέροντες.

Δραστηριότητες

Το Καρναβάλι της Χαλκίδας είναι μοναδικό, καθώς κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή θαλασσινή παρέλαση και την καύση του Καρνάβαλου μέσα στο νερό, συνοδευόμενη από πυροτεχνήματα. Την Καθαρά Δευτέρα, οι οικογένειες συγκεντρώνονται στο Λόφο του Κανήθου ή στις παραλίες γύρω από την Ερέτρια για το παραδοσιακό κέρασμα της λαγάνας και το πέταγμα του χαρταετού δίπλα στο κύμα.

Καλάβρυτα: Χιόνι και Ιστορία

Αν ο καιρός το επιτρέπει, τα Καλάβρυτα αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για το τριήμερο, συνδυάζοντας το βουνό με την ιστορική μνήμη.

Τι να δείτε

Η διαδρομή με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο από το Διακοπτό προς τα Καλάβρυτα είναι από τις ωραιότερες στην Ευρώπη και αποτελεί από μόνη της μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά. Επίσης, το Σπήλαιο των Λιμνών με τις 13 κλιμακωτές λίμνες του θα αφήσει άφωνους μικρούς και μεγάλους.

Δραστηριότητες

Το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων είναι ιδανικό για παιχνίδι με το χιόνι, ακόμα και αν δεν είστε λάτρεις του σκι. Την Καθαρά Δευτέρα, η κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων φιλοξενεί παραδοσιακές εκδηλώσεις με τοπικά προϊόντα. Η περιοχή φημίζεται για την ποιότητα των γαλακτοκομικών της, οπότε η παραδοσιακή φασολάδα και η λαγάνα συνοδεύονται πάντα από εξαιρετικές γεύσεις.

Πρακτικές συμβουλές για το τριήμερο

Η οργάνωση ενός τριημέρου με παιδιά απαιτεί σωστή προετοιμασία, ειδικά όταν πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς περιόδους του χρόνου.

Κρατήσεις: Ειδικά για προορισμούς όπως το Γαλαξίδι ή το Ναύπλιο, οι κρατήσεις σε εστιατόρια και καταλύματα πρέπει να γίνονται αρκετά νωρίτερα.

Ο χαρταετός: Αν ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο, προτιμήστε πτυσσόμενους χαρταετούς που αποθηκεύονται εύκολα. Μην ξεχάσετε επιπλέον σπάγκο και ουρά για τυχόν ατυχήματα.