Καθαρά Δευτέρα: Οι 9 κορυφαίοι προορισμοί για Κούλουμα

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ανάσα της χρονιάς, μια ευκαιρία να αποτινάξουμε τη ρουτίνα του χειμώνα και να υποδεχτούμε την άνοιξη που πλησιάζει.

Για το 2026, η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το ιδανικό χρονικό πλαίσιο για εξορμήσεις που συνδυάζουν την παράδοση, το γλέντι και την επαφή με τη φύση.

Ακολουθεί ένα οδοιπορικό σε 9 προορισμούς που, σύμφωνα με το news247.gr προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες.

Γαλαξίδι: Η μάχη του αλευρομουτζουρώματος

Αν αναζητάτε κάτι πραγματικά αυθεντικό και διασκεδαστικό, το Γαλαξίδι είναι ο απόλυτος προορισμός. Την Καθαρά Δευτέρα, η ναυτική πολιτεία μετατρέπεται σε «εμπόλεμη ζώνη» χρωμάτων.

Το έθιμο του Αλευρομουτζουρώματος χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και θέλει τους συμμετέχοντες να βάφουν τα πρόσωπά τους με κάρβουνο και να εκτοξεύουν μεγάλες ποσότητες χρωματιστού αλευριού.

Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι δρόμοι γεμίζουν σύννεφα σκόνης και το λιμάνι σφύζει από ζωή. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσετε τουλάχιστον μια φορά, αρκεί να είστε προετοιμασμένοι να λερωθείτε.

Ναύπλιο: Αριστοκρατική απόδραση

Για όσους προτιμούν μια πιο κομψή και χαλαρή προσέγγιση, το Ναύπλιο παραμένει η σταθερή αξία. Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι πανέμορφη όλες τις εποχές, αλλά το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας αποκτά μια ιδιαίτερη αύρα.

Μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης, να ανεβείτε τα 999 σκαλιά για το Παλαμήδι και να γευματίσετε με θαλασσινά στην παραλία, ατενίζοντας το Μπούρτζι. Το πέταγμα του χαρταετού κάτω από την Ακροναυπλία είναι μια εικόνα που θα σας μείνει αξέχαστη.

Σκύρος: Ο χορός των Κουδουνάτων

Η Σκύρος είναι ίσως ο πιο ιδιαίτερος νησιωτικός προορισμός για αυτό το τριήμερο. Το έθιμο του «Γέρου και της Κορέλας»αναβιώνει στα στενά της Χώρας, με τους ήχους των κουδουνιών να αντηχούν σε κάθε γωνιά.

Την Καθαρά Δευτέρα, το σκηνικό αλλάζει με το έθιμο της «Τράτας», όπου οι κάτοικοι με σατιρική διάθεση καυτηριάζουν την επικαιρότητα. Η διαδρομή από την Αθήνα μέσω Κύμης είναι εύκολη, και το νησί προσφέρει έναν συνδυασμό άγριας ομορφιάς και βαθιάς παράδοσης.

Χαλκίδα: Η άμεση και γευστική λύση

Για μια αυθημερόν απόδραση ή για ένα χαλαρό τριήμερο χωρίς πολλά χιλιόμετρα, η Χαλκίδα είναι η απάντηση. Η πόλη των «τρελών νερών» φημίζεται για τα φρέσκα θαλασσινά και τα ουζερί της. Την Καθαρά Δευτέρα, η παραλία γεμίζει κόσμο που απολαμβάνει στρείδια, γυαλιστερές και χταπόδι, ενώ ο ουρανός πάνω από τον Ευβοϊκό γεμίζει χαρταετούς. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να νιώσουν τον θαλασσινό αέρα χωρίς να απομακρυνθούν πολύ από τη βάση τους.

Λεωνίδιο: Κάτω από τον Κόκκινο Βράχο

Το Λεωνίδιο στην Αρκαδία είναι ένας προορισμός που συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα με έναν τρόπο μοναδικό. Η επιβλητική παρουσία του Κόκκινου Βράχου πάνω από την πόλη δημιουργεί ένα δέος, ενώ οι παραδοσιακοί πύργοι και η τσακώνικη διάλεκτος προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η Καθαρά Δευτέρα εκεί είναι ήρεμη, γεμάτη τοπικές γεύσεις όπως η περίφημη τσακώνικη μελιτζάνα, και προσφέρει την ευκαιρία για πεζοπορίες στην ανθισμένη φύση της Κυνουρίας.

Τύρναβος: Το τολμηρό «Μπουρανί»

Αν αντέχετε το καυστικό χιούμορ και τις… πιπεράτες παραδόσεις, ο Τύρναβος σας περιμένει. Το έθιμο του «Μπουρανί» είναι μια γιορτή του φαλλού, της γονιμότητας και της αναγέννησης της φύσης.

Οι κάτοικοι μαγειρεύουν τη χαρακτηριστική σούπα (μπουρανί) και πειράζουν τους περαστικούς με τραγούδια και χειρονομίες που δεν αφήνουν τίποτα στη φαντασία.

Είναι ένας προορισμός για όσους αναζητούν την απόλυτη αποκριάτικη απελευθέρωση πριν την είσοδο στη Σαρακοστή.

Ορεινή Ναυπακτία: Στην αγκαλιά των ελάτων

Για τους λάτρεις του βουνού, τα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας, όπως η Άνω Χώρα και η Ελατού, προσφέρουν ένα σκηνικό που θυμίζει Άλπεις. Το τριήμερο εκεί σημαίνει τζάκι, ντόπια τσίπουρα, παραδοσιακές πίτες και περιπάτους σε δάση με έλατα και καστανιές.

Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται στις πλατείες των χωριών με νηστίσιμα εδέσματα και παραδοσιακή μουσική, προσφέροντας την απόλυτη αποτοξίνωση από τους ρυθμούς της πόλης.

Θήβα: Ο βλάχικος γάμος

Μόλις μια ώρα από την Αθήνα, η Θήβα αναβιώνει ένα από τα πιο γνωστά έθιμα της Ελλάδας, τον Βλάχικο Γάμο.

Πρόκειται για μια διονυσιακή γιορτή που ξεκινά από την Τσικνοπέμπτη και κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα με την πομπή και το «ξύρισμα του γαμπρού». Ομαδικοί χοροί, παραδοσιακές φορεσιές και η συμμετοχή όλης της πόλης δημιουργούν ένα μοναδικό κλίμα που παρασύρει κάθε επισκέπτη.

Πήλιο: Η μαγεία των δύο κόσμων

Το Πήλιο είναι ο προορισμός που δεν σε απογοητεύει ποτέ. Μπορείτε να μείνετε σε ένα από τα ορεινά χωριά, όπως η Πορταριά ή η Μακρινίτσα, και την Καθαρά Δευτέρα να κατεβείτε στα παραθαλάσσια χωριά του Παγασητικού για τα Κούλουμα.

Το πάντρεμα της πέτρινης αρχιτεκτονικής με το γαλάζιο της θάλασσας και το πράσινο του βουνού συνθέτουν ένα κάδρο απείρου κάλλους.

Συμβουλές για το τριήμερο

Κάντε κράτηση έγκαιρα: Οι δημοφιλείς προορισμοί όπως το Γαλαξίδι και το Ναύπλιο γεμίζουν μήνες πριν.

Οπλιστείτε με υπομονή: Η έξοδος από την Αθήνα την Παρασκευή και η επιστροφή τη Δευτέρα παραδοσιακά συνοδεύονται από κίνηση στις εθνικές οδούς.

Ελέγξτε τον καιρό: Ο Φεβρουάριος είναι απρόβλεπτος μήνας, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας ρούχα για κάθε ενδεχόμενο.

Όποιον προορισμό και αν επιλέξετε, το σημαντικό είναι να αφεθείτε στο πνεύμα των ημερών. Η Καθαρά Δευτέρα είναι η γιορτή της απλότητας: μια λαγάνα, λίγος ταραμάς, καλή παρέα και ένας χαρταετός που χορεύει στον άνεμο είναι αρκετά για να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή.