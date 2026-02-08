Συνταγή για αυθεντικά pancakes

Η συνταγή για τα pancakes είναι απλή, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πρωινό σας!

Θα βρείτε μια αναλυτική λίστα με τα υλικά και οδηγίες βήμα προς βήμα παρακάτω, αλλά ας δούμε πρώτα τα βασικά.

Με λίγα και απλά υλικά, μπορείτε να φτιάξετε τέλεια, αφράτα pancakes που θα λατρέψει όλη η οικογένεια.

Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 15 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 20 λεπτά

Μερίδες: 8



Υλικά για τα pancakes

Πιθανότατα έχετε ήδη όλα όσα χρειάζεστε για να φτιάξετε αυτή τη συνταγή για pancakes. Αν όχι, δείτε τι πρέπει να προσθέσετε στη λίστα αγορών σας:

Αλεύρι: Αυτή η συνταγή για τηγανίτες ξεκινά με αλεύρι για όλες τις χρήσεις.

Μπέικιν Πάουντερ: Το μπέικιν πάουντερ, ως φουσκωτική ουσία, είναι το μυστικό

Ζάχαρη: Μια κουταλιά της σούπας λευκή ζάχαρη είναι ό,τι χρειάζεστε για να τα κάνετε ελαφρώς γλυκές.

Αλάτι: Μια πρέζα αλάτι ενισχύει τη γεύση χωρίς να τα κάνει αλμυρά

Γάλα και βούτυρο: Το γάλα και το βούτυρο προσθέτουν υγρασία και πλούσια γεύση στα pancakes

Αυγό: Ένα αυγό προσφέρει ακόμη περισσότερη υγρασία και βοηθά να ενωθούν τα υλικά της ζύμης.

Πώς να φτιάξετε pancakes από το μηδέν

Δεν είναι δύσκολο να φτιάξετε σπιτικά pancakes – χρειάζεστε απλώς μια καλή συνταγή. Θα βρείτε τη συνταγή βήμα προς βήμα παρακάτω, αλλά να μια σύντομη επισκόπηση του τι μπορείτε να περιμένετε:

Κοσκινίστε τα ξηρά υλικά μαζί.

Κάντε μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέστε τα υγρά υλικά. Ανακατέψτε για να τα συνδυάσετε.

Βάλτε τη ζύμη σε τηγάνι.

Μαγειρέψτε για δύο έως τρία λεπτά και μετά αναποδογυρίστε.

Συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.

Υλικά

1 ½ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3 ½ κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλιά της σούπας λευκή ζάχαρη

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ή περισσότερο κατά βούληση

1 ¼ φλιτζάνι γάλα

3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, λιωμένο

1 μεγάλο αυγό

Οδηγίες