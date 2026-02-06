Ψήσιμο στα κάρβουνα - Οι κίνδυνοι που κρύβει και πώς θα κάνουμε BBQ με ασφάλεια

Σε αυλές, μπαλκόνια και παραλίες, το ψήσιμο στα κάρβουνα είναι κάτι παραπάνω από μαγειρική, είναι τελετουργία.

Όμως, τι κρύβεται πίσω από τον καπνό; Πόσο ασφαλές και υγιεινό είναι το αγαπημένο μας «κάρβουνο»;

Το σωστό ψήσιμο στα κάρβουνα

Βιολογικοί κίνδυνοι, από τη σχάρα στο πιάτο

Η χαρά του ψήστη συχνά συνοδεύεται από βιασύνη. Εκεί είναι λοιπόν που καραδοκούν οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι. Η διασταυρούμενη επιμόλυνση μεταξύ ωμού και ψημένου κρέατος, η κακή υγιεινή των χεριών ή των εργαλείων, αλλά και μια βρόμικη σχάρα, μπορούν να φέρουν ανεπιθύμητους «καλεσμένους» στο τραπέζι μας, όπως η σαλμονέλα, το καμπυλοβακτήριο, αλλά και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς. Ο κανόνας είναι απλός, κρατάμε ξεχωριστά τα εργαλεία και τα πιάτα για τα ωμά, από ότι για τα μαγειρεμένα τρόφιμα, πλένουμε τα χέρια μας συχνά και καθαρίζουμε καλά τη σχάρα πριν και μετά το ψήσιμο.

Χημικοί κίνδυνοι, καπνός, φλόγες και τοξίνες

Το άρωμα του ξύλου και της φωτιάς έχει μια άγρια γοητεία. Αλλά πίσω από τον καπνό κρύβονται ουσίες, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και οι ετεροκυκλικές αμίνες, που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Η καύση ξύλου, ιδίως κωνοφόρων, ή τα κακής ποιότητας κάρβουνα και το έντονο καψάλισμα των τροφίμων, επιβαρύνουν το τρόφιμο με τις εν λόγο τοξικές ενώσεις. Για αυτό το λόγο καλό είναι να επιλέγουμε καλής ποιότητας κάρβουνα και να αποφεύγουμε τα έντονα καψαλισμένα κομμάτια τροφίμων.

Θερμοκρασιακή ζώνη κινδύνου, η λεπτή «κόκκινη» γραμμή

Τα βακτήρια λατρεύουν τις θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 60°C, τη λεγόμενη «επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη». Αν το κρέας δεν ψηθεί αρκετά ή παραμείνει εκτεθειμένο για πολλή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για μικροβιακή ανάπτυξη. Ο έλεγχος της εσωτερικής θερμοκρασίας, που πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στους 70°C για κρέας, πουλερικά και θαλασσινά, είναι καθοριστικός για την ασφάλεια του γεύματος μας.