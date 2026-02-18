Συνταγή για γίγαντες σπετζοφάι

Δεν είναι από τα πιάτα εκείνα που όλοι λαχταρούν και θέλουν να δουν στο τραπέζι τους.

Είναι ένα υποτιμημένο φαγητό, αλλά την ίδια ώρα με υπέροχη γεύση. Και όχι ιδιαίτερα δύσκολο, όπως μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τη συνταγή που ετοίμασε.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια γίγαντες σπετζοφάι.

Απλά βήματα, καθημερινά υλικά και ένα αποτέλεσμα πεντανόστιμο.

Τα υλικά

300 γρ. γίγαντες

1 κιλό μοσχαρίσιο λουκάνικο

5 πιπεριές Φλωρίνης

3 πράσινες πιπεριές κέρατο

3 πράσινες πιπεριές

2 λευκά κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

600 γρ. ντομάτα κονκασέ

70 ml κόκκινο κρασί

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κ.γ. μπούκοβο

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

1 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά

3 κλωνάρια ρίγανη

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Για να πετύχουν οι συνταγές με όσπρια, το μυστικό είναι να είναι φετινά. Διαφορετικά, βάζουμε τους γίγαντες στο νερό για δύο ώρες ώστε να «ξυπνήσουν».

Η διαδικασία