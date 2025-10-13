Δεν είναι από τα πιο δημοφιλή πιάτα.

Όπως αναφέρει το vita.gr η διαδικασία είναι αρκετά μπελαλίδικη, καθώς τους γίγαντες τους μουλιάζουμε σε αρκετό νερό για 12 με 24 ώρες από το προηγούμενο βράδυ.

Ωστόσο, μιλάμε για μια πεντανόστιμη συνταγή.

Κοκκινιστοί γίγαντες με χόρτα, μια συνταγή που ταιριάζει ταμάμ με τα πρώτα κρύα της σεζόν και αξίζει να δοκιμάσουμε τουλάχιστον μια φορά.

Τα υλικά

500γρ. γίγαντες μουλιασμένα όλο το βράδυ

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

6 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κονσέρβα (400γρ.) ψιλοκομμένες ντομάτες

1 κ.γ. αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Μια μικρή χούφτα φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Μια μικρή χούφτα φρέσκα φύλλα μέντας, ψιλοκομμένα

350 γρ. σέσκουλα ή σπανάκι, πλυμένα (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Στραγγίστε τους γίγαντες, καλύψτε τους με φρέσκο νερό και βράστε τους. Χαμηλώστε τη φωτιά και σιγομαγειρέψτε για 1½–2 ώρες, μέχρι να είναι σχεδόν τρυφεροί.

Σοτάρετε απαλά το κρεμμύδι και το σκόρδο σε 2 κουταλιές ελαιόλαδο για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέστε την πάπρικα, τον πελτέ ντομάτας, τις ψιλοκομμένες ντομάτες, 100ml νερό, το αλάτι και το πιπέρι.

Αφήστε να πάρει βράση, στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά και σιγομαγειρέψτε για 30 λεπτά. Προαιρετικά προσθέστε τα σέσκουλα (ή το σπανάκι) και κατεβάστε από τη φωτιά.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160°C (140°C με αέρα).

Όταν οι γίγαντες είναι έτοιμοι, στραγγίστε τους και ανακατέψτε τους με τη σάλτσα ντομάτας και τα χόρτα προσθέτοντας άλλες 2 κουταλιές ελαιόλαδο και τα ψιλοκομμένα μυρωδικά.

Μεταφέρετε τους γίγαντες σε ένα ταψί ή πυρίμαχο σκεύος, περιχύστε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ψήστε για 35–40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν εντελώς και η σάλτσα να δέσει.

Το tip: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σέσκουλα, σπανάνι ή πικραλίδες, διαφορετικά μπορείτε να παραλείψετε εντελώς τα χόρτα.