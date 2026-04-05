Πάτρα: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα- Ξεκινά το Πασχαλινό ωράριο

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα 2026 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος, καλώντας καταναλωτές και επαγγελματίες να το τηρήσουν.

Η πασχαλινή περίοδος στην αγορά της Πάτρας ξεκινά την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου), ημέρα κατά την οποία τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις πρώτες πασχαλινές αγορές τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:Κυριακή των Βαΐων (5/4): 11:00 – 18:00

Μεγάλη Δευτέρα (6/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη (7/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη (8/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο (11/4): 10:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα (12/4): Αργία

Δευτέρα του Πάσχα (13/4): Αργία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και η απασχόληση εργαζομένων πριν από τις 13:00. Για τον λόγο αυτό οι επαγγελματίες καλούνται να τηρήσουν αυστηρά το ωράριο, ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις και πρόστιμα.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εργαζόμενος απασχοληθεί Κυριακή για περισσότερες από πέντε ώρες, δικαιούται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης μέσα στην ίδια εβδομάδα.