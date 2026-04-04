Φ. Ζαΐμης: "Προτεραιοποιούμε τους ελέγχους στις 105 επιχειρήσεις με υγραέριο στην Αχαΐα "

Την Νομαρχιακή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Αχαΐα συγκάλεσε, για την δεύτερη συνάντηση με τους συναρμόδιους Φορείς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, η Επιτροπή συγκροτήθηκε με βάση τις προβλέψεις της νομοθεσίας από τον Αντιπεριφερειάρχη και συνεδριάζει τακτικά ώστε - σε συνεργασία με τους Φορείς ελέγχου και τους εκπροσώπους των εργοδοτών και εργαζομένων - να συντονίζονται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις για όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας που οφείλουν να τηρούν για το προσωπικό τους.

Ο κ. Ζαΐμης παρουσίασε στην Επιτροπή, εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ναυπλίου, η οποία εκδόθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και διαβιβάστηκε στην Π.Ε. Αχαΐας από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Άγγελο Αλεξόπουλο. Με βάση αυτή, που έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, ζητείται πέραν των διοικητικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη τήρησης των προβλεπόμενων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων να γνωστοποιούνται οι παραβάσεις και στην Δικαιοσύνη και να δρομολογείται η διαδικασία ποινικής διερεύνησης.

"Από την πλευρά των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Π.Ε. Αχαΐας έχουμε προχωρήσει σε κατηγοριοποίηση των ελέγχων που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα είναι συνεχείς και αυστηροί από τις υπηρεσίες μας, κυρίως από την Διεύθυνση Ανάπτυξης. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με υγραέριο. Από τα στοιχεία της πλατφόρμας openbussiness αυτές είναι σήμερα στην Αχαΐα 105 από τις περίπου 1500 που έχουν δηλώσει λειτουργία από το 2017 και μετά, αφού οι υπόλοιπες έχουν προθεσμία να καταχωρηθούν έως τέλος του 2026" τόνισε ο κ. Ζαΐμης στην σύσκεψη, επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά πως "δεν είναι αυτοσκοπός μας τα πρόστιμα και η βεβαίωση παραβάσεων. Είναι η συμμόρφωση των επιχειρηματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, επαγγελματιών αλλά και των εργαζομένων στην τήρηση όλων όσων εγγυώνται την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους δουλειάς. Πλέον υφίσταται και θέμα ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες και αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει ακόμη περισσότερο τους πάντες".

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης καταγράφηκαν ζητήματα που αφορούν την πλημμελή ενημέρωση μικρομεσαίων κυρίως επιχειρηματιών και επαγγελματιών - ακόμη όμως και μηχανικών και τεχνικών συμβούλων - για τις υποχρεώσεις τους και τονίστηκε ότι βρίσκεται ήδη προς ολοκλήρωση η διενέργεια ενημερωτικής προσπάθειας (με ενημερωτικά φυλλάδια, εκδηλώσεις κ.ο.κ.) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση στην αγορά της Αχαΐας.

Στην σύσκεψη της Επιτροπής συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές των αρμόδιων Υπηρεσιών, ο Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι από: Την Επιθεώρηση Εργασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Ομοσπονδία Επεγγελματοβιοτεχνών, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Όπως σημείωσε ο κ. Ζαΐμης «φιλοδοξία μας είναι αυτή η Επιτροπή, πέρα από τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των Υπηρεσιών και Φορέων, να έχει και θεσμικές παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία».